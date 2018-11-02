 АВТОСТАТ | В России стартуют продажи LADA XRAY Cross

Событие

IT-Революция в автобизнесе

Бизнес-форум. IT-решения в автобизнесе.

До начала 3 дней

подробнее

Горячая новость

ТОП-10 регионов РФ по продажам премиальных автомобилей с пробегом
  • 2.11.18 - 11:55

    ТОП-10 регионов РФ по продажам премиальных автомобилей с пробегом
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Вы готовы встречать клиентов поколения Z?
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 30 октября

    ТОП-100 европейских бестселлеров в январе-сентябре 2018 года

    Nissan Qashqai - европейский лидер сегмента SUV.

Вся аналитика

Инфографика

Лидеры по выручке среди российских автохолдингов
  • 02.11.18

    Лидеры по выручке среди российских автохолдингов
Все публикации

Видео

Про автомобили серьезно и несерьезно
  • 13.01.15

    Про автомобили серьезно и несерьезно
Все видео

03.11.18 Прочитали 4730 раз

В России стартуют продажи LADA XRAY Cross

LADA XRAY Cross

Сегодня, 3 ноября, в дилерских центрах LADA по всей стране начинаются продажи новой модели – XRAY Cross. Автомобиль доступен по цене от 729 900 до 888 900 рублей в трех основных комплектациях – Classic, Comfort и Luxe, для которых доступны два пакета опций. На первом этапе покупателям предлагаются машины с двигателем 1,8 л мощностью 122 л.с. и механической КП.

В отличие от LADA XRAY, кросс-версия модели в начальной комплектации стоит на 100 тысяч рублей дороже, но при этом имеет ряд конструктивных отличий. Так, LADA XRAY Cross обладает более высоким клиренсом (215 мм, т.е. на 20 мм больше, чем у обычной версии). В большую сторону изменились габаритные размеры и колея передних и задних колес.

Среди других отличий: пластиковый обвес, рейлинги и более просторный и трансформируемый салон. Также на автомобиле присутствует обогрев руля, внедрена регулировка рулевого колеса по вылету, разработаны передние сиденья с развитой боковой поддержкой.

Кроме этого, у будущих владельцев LADA XRAY Cross появится возможность выбора режима движения (Sport, Off-Road, движение по песку, грязи и снегу) благодаря наличию специального селектора LADA Ride Select на панели приборов.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили новинки lada lada xray cross lada xray

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

АВТОВАЗ анонсировал дату начала продаж новой модели - LADA XRAY Cross

1 ноября 2018

Все новости

Статьи на тему

Что появится на автомобильном рынке в ноябре? («Автостат»)

2 ноября 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Лидеры авторынка России за 9 месяцев 2018 года

5 октября 2018

Вся инфографика
Загрузка...