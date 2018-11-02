В России стартуют продажи LADA XRAY Cross

Сегодня, 3 ноября, в дилерских центрах LADA по всей стране начинаются продажи новой модели – XRAY Cross. Автомобиль доступен по цене от 729 900 до 888 900 рублей в трех основных комплектациях – Classic, Comfort и Luxe, для которых доступны два пакета опций. На первом этапе покупателям предлагаются машины с двигателем 1,8 л мощностью 122 л.с. и механической КП.

В отличие от LADA XRAY, кросс-версия модели в начальной комплектации стоит на 100 тысяч рублей дороже, но при этом имеет ряд конструктивных отличий. Так, LADA XRAY Cross обладает более высоким клиренсом (215 мм, т.е. на 20 мм больше, чем у обычной версии). В большую сторону изменились габаритные размеры и колея передних и задних колес.

Среди других отличий: пластиковый обвес, рейлинги и более просторный и трансформируемый салон. Также на автомобиле присутствует обогрев руля, внедрена регулировка рулевого колеса по вылету, разработаны передние сиденья с развитой боковой поддержкой.

Кроме этого, у будущих владельцев LADA XRAY Cross появится возможность выбора режима движения (Sport, Off-Road, движение по песку, грязи и снегу) благодаря наличию специального селектора LADA Ride Select на панели приборов.