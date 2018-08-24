АВТОВАЗ представил новые подробности о LADA XRAY Cross

Стала известна еще одна деталь о новой кроссовой версии LADA XRAY, официальная презентация которой ожидается 29 августа на Московском автосалоне.

Судя по материалам, которыми поделилась пресс-служба АВТОВАЗа, у будущих автовладельцев LADA XRAY Cross появится возможность выбора режима движения: Sport, Off-Road, движение по песку и снегу. Кроме того, панель управления имеет кнопки включения и отключения систем курсовой устойчивости.

Напомним, что помимо этой модели, на ММАС-2018, отечественный производитель собирается представить еще несколько новинок, среди которых значатся новое семейство LADA Granta и LADA Vesta Sport.