АВТОВАЗ начал производство новой LADA Granta

АВТОВАЗ начал производство в Тольятти нового семейства LADA Granta, состоящего из четырех типов кузова: седан, хэтчбек, лифтбэк и универсал. Премьера автомобилей широкой публике состоится в конце августа 2018 года на Московском автосалоне, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Линейка LADA Granta отличается абсолютно новой передней частью кузова, отражающей принадлежность к автомобилям LADA нового поколения, где передние фары на темной глянцевой подложке органично вписаны в верхнюю часть радиаторной решетки, а «ИКС-графика» визуально выделена хромированными вставками в форме бумерангов.

Как отмечается, новый модельный ряд LADA Granta позволит привлечь новых покупателей за счет сбалансированного сочетания передового дизайна, надежности и отличной цены. По итогам семи месяцев 2018 года продажи автомобилей LADA Granta увеличились на 6% до 53271 единицы. В результате модель вошла в тройку бестеллеров на российском авторынке после KIA Rio и LADA Vesta, отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ».