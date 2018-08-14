 АВТОСТАТ | АВТОВАЗ начал производство новой LADA Granta

Событие

Autoservice 2018. Сервис, запчасти, оборудование. Конференция

До начала 15 дней

подробнее

Горячая новость

Рынок автомобилей с пробегом в июле вырос на 3%
  • 14.08.18 - 17:02

    Рынок автомобилей с пробегом в июле вырос на 3%
Все новости

B2B-Автобизнес

  • «UzKoramCo» предлагает автопрому услуги по испытанию пластмассовых деталей
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 13 августа

    Бестселлеры сегмента city cars за первое полугодие 2018 года

    Лидер рейтинга - Maruti Alto.

Вся аналитика

Инфографика

ТОП-10 марок по выручке в 1 полугодии 2018 года
  • 14.08.18

    ТОП-10 марок по выручке в 1 полугодии 2018 года
Все публикации

Видео

Панельная дискуссия на конференции «Автомобильный рынок России – 2017. Итоги и прогнозы»
  • 05.04.17

    Панельная дискуссия на конференции «Автомобильный рынок России – 2017. Итоги и прогнозы»
Все видео

14.08.18 Прочитали 4094 раз

АВТОВАЗ начал производство новой LADA Granta

9eaca536-670-0

АВТОВАЗ начал производство в Тольятти нового семейства LADA Granta, состоящего из четырех типов кузова: седан, хэтчбек, лифтбэк и универсал. Премьера автомобилей широкой публике состоится в конце августа 2018 года на Московском автосалоне, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Линейка LADA Granta отличается абсолютно новой передней частью кузова, отражающей принадлежность к автомобилям LADA нового поколения, где передние фары на темной глянцевой подложке органично вписаны в верхнюю часть радиаторной решетки, а «ИКС-графика» визуально выделена хромированными вставками в форме бумерангов.

Как отмечается, новый модельный ряд LADA  Granta позволит привлечь новых покупателей за счет сбалансированного сочетания передового дизайна, надежности и отличной цены. По итогам семи месяцев 2018 года продажи автомобилей LADA Granta увеличились на 6% до 53271 единицы. В результате модель вошла в тройку бестеллеров на российском авторынке после KIA Rio и LADA Vesta, отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ».

, источник: www.autostat.ru

Теги: автоваз новинки ммас-2018 lada granta

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

LADA Granta c «икс-ДНК»: какой она будет

31 июля 2018

Все новости

Статьи на тему

Сколько автомобилей было выставлено на продажу в июне? («АВТОСТАТ»)

17 июля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Лидеры авторынка в июле 2018 года

8 августа 2018

Вся инфографика