 АВТОСТАТ | Новый Subaru Forester стартует на российском рынке

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Новый Subaru Forester стартует на российском рынке

Новый Subaru Forester стартует на российском рынке

Обзор автомобильного рынка России

30.10.18

PDF, 43 стр.

от 7 200 руб.

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Российские дилеры Subaru начали продажи кроссовера Subaru Forester нового поколения. Молель предлагается в шести уровнях оснащения, с двумя бензиновыми двигателями, оснащенными непосредственным впрыском и объемом 2.0 и 2.5 литра. Силовые агрегаты работают в паре с фирменным цепным вариатором Lineartronic, а система полного привода Symmetrical AWD, доступна во всех комплектациях, сообщает пресс-служба японской марки.

Стоимость Subaru Forester в комплектации Standard, с 2,0-литровым мотором мощностью 150 л.с., составляет 1 млн 959 тыс. рублей. В такой комплектации автомобиль оснащается легкосплавными колесными дисками диаметром 17 дюймов, рейлингами на крыше, мультимедийной системой, климат-контролем, электроприводом сидения водителя, датчиком дождя. Уже в начальной комплектации новый кроссовер имеет такие системы безопасности как антиблокировочная система тормозов (ABS), система стабилизации (VDC) и система активного управления вектором тяги (ATV). Помимо этого, Subaru Forester оснащается системой X-mode и электромеханическим стояночным тормозом с функцией автоматического удержания Auto Vehicle Hold.

В максимальной комплектации Premium ES стоимостью 2 млн 569 тыс. 900 рублей новый Subaru Forester предлагается с обновленным мотором объемом 2,5 литра, мощностью 185 л.с. В оснащение топовой версии автомобиля, помимо всего прочего, входят 18-дюймовые диски, мультимедиа-система с дисплеем 8,0”, премиальная аудиосистема Harman Kardon с усилителем мощности, сабвуфером и 8 динамиками, а также система бесключевого доступа, камера заднего вида и бокового обзора, электропривод двери багажного отделения и панорамный люк.

Subaru Forester оснащается фирменной системой управления X-Mode. В максимальной комплектации Premium ES, она имеет два режима работы. Построенный на новой глобальной платформе, кроссовер получил изменения, а также глубокую модернизацию салона. Безопасность автомобиля вышла на новый уровень за счет использования новой глобальной платформы Subaru и присутствием системы помощи водителю Eyesight, которая ранее была не доступна для данной модели.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», среднеразмерный кроссовер Subaru Forester является самой популярной моделью бренда на российском рынке. По итогам десяти месяцев 2018 года продажи Subaru Forester в нашей стране выросли на 3% и составили 3526 автомобилей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки subaru subaru forester

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