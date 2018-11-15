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Объявлены цены на седан Mercedes-Benz A-Class

Объявлены цены на седан Mercedes-Benz A-Class

Мониторинг цен на новые автомобили

24.10.18

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от 7 200 руб.

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Российские дилеры Mercedes-Benz начали прием заказов на новый седан A-Class, который поступит в продажу в феврале 2019 года. Новинка предлагается в единственной модификации – A 200 с бензиновым турбомотором 1.3, 7-ступенчатым «роботом» 7G-DCT и передним приводом.

Как сообщает портал Motor.ru, в перечень оснащения седана Mercedes-Benz A-Class в комплектации Comfort (от 1 млн 810 тыс. руб.) входят галогенные фары, тканевый салон, однозонный климат-контроль, круиз-контроль, цифровая приборная панель и мультимедийная система с навигацией. Комплектация Style (от 1 млн 990 тыс. руб.) подразумевает потолок черного цвета, подогрев передних сидений, обивку салона искусственной кожей.

В исполнении Progressive (от 2 млн 220 тыс. руб.) предусмотрена установка многофункционального руля с обогревом и отделкой кожей наппа, 17-дюймовые колеса и расширенный набор декоративных элементов интерьера. Версия Sport (от 2 млн 340 тыс. руб.) получила 18-дюймовые колеса AMG, спортивные передние сиденья, заниженную подвеску и рулевое управление с переменным передаточным отношением.

Напомним, премьера глобальной версии седана A-Class состоялась на Парижском автосалоне. Модель построена на модульном шасси MFA. Размер колесной базы у седана равен 2729 мм, длина – 4458 мм, ширина – 1796 мм. Объем багажного отделения у седана составляет 420 л. При этом автомобиль обладает одним из самых низких коэффициентов сопротивления среди серийных моделей – 0,22.

, источник: www.autostat.ru

Теги: цены новинки премиум-марки mercedes-benz mercedes-benz a-class

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