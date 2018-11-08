АВТОВАЗ завершил продажи моделей LADA Priora, Kalina и Granta первого поколения

С официального сайта АВТОВАЗа исчезла информация о моделях LADA Priora, Kalina и Granta первого поколения. Как сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе предприятия, продажи данных моделей завершены. Автомобилей в наличии уже не осталось, подтвердили опрошенные агентством «АВТОСТАТ» дилеры LADA.

Напомним, в конце июля АВТОВАЗ завершил производство седанов LADA Priora. Решение было принято исходя из интереса потребителей к последним моделям LADA и снижающегося спроса на Priora. Тогда же были выпущены последние автомобили моделей LADA Kalina и Granta первого поколения.

Между тем, в августе стартовало производство рестайлингового семейства LADA Granta, которое теперь включает четыре типа кузова – седан, хэтчбек, лифтбек и универсал, а модель Kalina таким образом прекратила свое существование. Публичная премьера новой LADA Granta состоялась в рамках Московского автосалона-2018.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», с 1 сентября российские дилеры LADA начали продажи нового семейства Granta. Уже в первый месяц покупателей нашли 7965 таких автомобилей, а в октябре реализация новой LADA Granta составила 9537 машин.