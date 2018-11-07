Стали известны цены на новый Mercedes-Benz GLE

Российские дилеры Mercedes-Benz начали прием заказов на среднеразмерный кроссовер GLE нового поколения, который должен поступить в продажу в январе 2019 года. Новинка будет доступна в двух модификациях: GLE 300 d – с 2,0-литровым дизельным мотором мощностью 245 л.с. и GLE 450 – с бензиновой рядной «шестеркой» объемом 3,0 л и мощностью 367 л.с. Дизельный полноприводник разгоняется до 100 км/ч за 7,2 секунды, максимальная скорость – 225 км/ч. Более мощная бензиновая версия способна проделать первую «сотню» за 5,7 секунды, а ее максимальная скорость составляет 250 км/ч, пишет портал Motor.ru.

Судя по конфигуратору, российским покупателям GLE будут доступны лишь фиксированные комплектации. Так, дизельный GLE 350 d можно выбрать в версии Premium за 4 млн 650 тыс. рублей и Sport за 4 млн 950 тыс. рублей. Все машины без исключения имеют виртуальный щиток приборов, светодиодные фары и задние фонари, подогревы зеркал, омывателей и руля. Информационная система MBUX – с парой экранов диагональю 12,3 дюйма, навигацией на жестком диске и поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto.

Кроссоверы в комплектации Premium можно отличить по решетке радиатора с двумя горизонтальными перекладинами и 19-дюймовым дискам с десятью спицами. Cалон отделан искусственной кожей Artico, а на панели приборов – вставки из грецкого ореха с открытыми порами и хромированная отделка. В стандартное оснащение входят передние кресла с электроприводами и памятью положений, внутреннее и внешние зеркала с автозатемнением, парктроники и камера заднего вида. Можно выбрать лишь цвет кожи (бежевая, коричневая или черная) и отделку потолка.

У кроссоверов в комплектации Sport – более агрессивная AMG-внешность: крупная решетка радиатора с «планетарным» орнаментом и единственной горизонтальной перекладиной, бампер с увеличенными воздухозаборниками по бокам и тонкой хромированной окантовкой понизу, а также 20-дюймовые колеса с пятью сдвоенными спицами. Что касается интерьера, кресла обшиты натуральной кожей, а панель приборов и верх дверей затянуты в искусственную кожу Artico – можно выбрать одну из пяти расцветок. Деревянная отделка – антрацитово-черный дуб с открытыми порами, украшенный хромированными окантовками. В комплектацию входят контурная подсветка салона и велюровые коврики.

В обеих комплектациях автомобиль имеет парктроники и камеры заднего вида. Вся оптика в любом случае светодиодная, но из двух доступных для GLE вариантов фар здесь используются более простые – с обозначением High Performance.

Бензиновый GLE 450 – по сути, мягкий гибрид: все машины снабжаются 48-вольтовым стартер-генератором EQ Boost, дающий кратковременную прибавку 200 Нм и 22 л.с. Такой кроссовер можно приобрести только в расширенной комплектации Sport Plus, и она намного дороже дизельного – от 6 млн 270 тыс. рублей. Главные отличия в оснащении – это бесключевой доступ, системы камер кругового обзора, обогрев лобового стекла и «продвинутые» фары Multibeam с 84 светодиодами в каждой.

В Россию будут поставляться GLE, которые выпускаются на заводе Mercedes-Benz в американской Таскалузе, штат Алабама. В 2019 году внедорожник встанет на конвейер предприятия Daimler в подмосковном Есипово.