Новый Porsche 911 доступен для заказа в России

Компания Porsche представила восьмое поколение Porsche 911, который уже доступен для заказа у российских дилеров. Базовая цена на 911 Carrera S в России составит 7 млн 749 тыс. рублей, на 911 Carrera 4S – 8 млн 199 тыс. рублей, сообщает пресс-служба «Порше Руссланд».

Турбированный оппозитный 6-цилиндровый двигатель моделей 911 Carrera S и 911 Carrera 4S теперь развивает 450 л.с. Таким образом, по сравнению с предшественником прирост мощности составляет 30 л.с. Обе модели затрачивают на разгон до 100 км/ч менее четырех секунд: заднеприводное купе преодолевает эту отметку спустя 3,7 секунды, а 911 Carrera 4S с полным приводом требуется 3,6 секунды. Оба автомобиля стали быстрее соответствующих модификаций прошлого поколения на 0,4 секунды. Это преимущество может быть увеличено еще на 0,2 секунды с опциональным пакетом Sport Chrono. Максимальная скорость теперь составляет 308 км/ч (911 Carrera S) и 306 км/ч для полноприводной версии. Расход топлива (в соответствии с циклом NEDC) составляет 8,9 л/100 км для 911 Carrera S и 9,0 л/100 км – для 911 Carrera 4 S. За передачу мощности отвечает новая 8-ступенчатая автоматическая коробка передач с двумя сцеплениями.

Внешний дизайн полностью переработан и подчеркивает прирост мощности у 911 серии 992. Значительно расширенные колесные арки скрывают в себе 20-дюймовые передние и 21-дюймовые задние колеса. Задняя часть с подчеркнуто узкой центральной секцией теперь имеет одинаковую ширину с другими моделями. Передняя часть кузова стала шире на 45 мм. Утопленные в двери выдвигающиеся ручки с электроприводом позволили добиться зауженной и гладкой боковой поверхности. Расположенный между новыми светодиодными фарами капот с выраженным углублением напоминает о первых поколениях 911. Ключевым элементом задней части всех моделей является значительно расширенный задний спойлер с изменяемым положением, а также сплошная тонкая светодиодная полоса. Весь кузов автомобиля, за исключением передней и задней части, теперь изготавливается из алюминия.

Что касается интерьера, информация для водителя выводится на два тонких безрамочных дисплея, расположенных по обе стороны от фирменного центрального тахометра Porsche. При этом центральный дисплей PCM теперь имеет диагональ 10,9 дюйма. Среди особенностей нового Porsche 911 стоит упомянуть новые системы помощи водителю, включая специальный режим движения Porsche Wet для еще более безопасного движения по мокрым дорогам и систему ночного видения с тепловизионной камерой, а также комплексные возможности связи – теперь с использованием функций роевого интеллекта. Для нового 911 также предлагается три эксклюзивных цифровых решения: приложение Porsche Road Trip, которое помогает автолюбителям планировать, организовывать и отслеживать по навигации специальные маршруты, личный ассистент Porsche 360+, а также специальный веб-портал Porsche Impact с калькулятором вредных выбросов, призванный помочь нейтрализовать вредное воздействие на окружающую среду.