 АВТОСТАТ | Renault Koleos получил новую стартовую комплектацию

Горячая новость

Российский авторынок в ноябре вырос на 10%
  • 6.12.18 - 12:22

    Российский авторынок в ноябре вырос на 10%
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Каждый шестой автомобиль в России не пройдет проверку на «юридическую чистоту»
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 06 декабря

    Российский авторынок в ноябре сохранил двузначный рост

    Продажи легковых автомобилей и LCV в стране выросли на 10%.

Вся аналитика

Инфографика

Динамика авторынка в ноябре 2018 года
  • 06.12.18

    Динамика авторынка в ноябре 2018 года
Все публикации

Видео

Данил Пивоваров: «Продажи автомобилей с пробегом в дилерских сетях. Программы производителей»
  • 30.03.18

    Данил Пивоваров: «Продажи автомобилей с пробегом в дилерских сетях. Программы производителей»
Все видео

06.12.18 Прочитали 1398 раз

Renault Koleos получил новую стартовую комплектацию

Renault Koleos получил новую стартовую комплектацию

Российские дилеры Renault начали прием заказов на новую стартовую комплектацию Renault Koleos Comfort, которая поступит в продажу в начале 2019 года. Таким образом, стоимость модели теперь начинается от 1 млн 699 тыс. рублей, сообщает пресс-служба французской марки.

В стартовой комплектации Comfort Renault Koleos имеет подогрев передних сидений, двузонный климат-контроль, круиз-контроль, передние противотуманные фары и датчики дождя и света. В качестве опции доступен пакет «Комфорт 1», который включает в себя рейлинги на крышу и задние датчики парковки. В новой версии Renault Koleos оснащается мультимедийной и навигационной системой R-Link 2 с горизонтальным сенсорным экраном 7” и 8-ю высокотехнологичными динамиками.

В штатный набор систем активной безопасности Renault Koleos Comfort входят ABS, ESP, 6 подушек безопасности, а также система экстренного вызова оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС.

Renault Koleos в комплектации Comfort предлагается с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 144 л.с. Все версии для российского рынка оснащаются интеллектуальной системой полного привода All-Mode 4x4i в сочетании с новыми адаптивными бесступенчатыми автоматическими трансмиссиями CVT X-Tronic.

Добавм также, что палитра Renault Koleos дополнилась новым цветом «Фиолетовый металлик». Полноприводный кроссовер, как и прежде, доступен в версиях Exclusive и Premium.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новые версии новинки цены renault renault koleos

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Самые возрастные владельцы автомобилей Renault ездят на кроссовере Duster

5 июля 2018

Все новости

Статьи на тему

ТОП-10 самых ожидаемых в России автомобилей («АВТОСТАТ»)

25 июля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 моделей сегмента SUV в октябре 2018года

30 ноября 2018

Вся инфографика