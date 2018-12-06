Renault Koleos получил новую стартовую комплектацию

Российские дилеры Renault начали прием заказов на новую стартовую комплектацию Renault Koleos Comfort, которая поступит в продажу в начале 2019 года. Таким образом, стоимость модели теперь начинается от 1 млн 699 тыс. рублей, сообщает пресс-служба французской марки.

В стартовой комплектации Comfort Renault Koleos имеет подогрев передних сидений, двузонный климат-контроль, круиз-контроль, передние противотуманные фары и датчики дождя и света. В качестве опции доступен пакет «Комфорт 1», который включает в себя рейлинги на крышу и задние датчики парковки. В новой версии Renault Koleos оснащается мультимедийной и навигационной системой R-Link 2 с горизонтальным сенсорным экраном 7” и 8-ю высокотехнологичными динамиками.

В штатный набор систем активной безопасности Renault Koleos Comfort входят ABS, ESP, 6 подушек безопасности, а также система экстренного вызова оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС.

Renault Koleos в комплектации Comfort предлагается с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 144 л.с. Все версии для российского рынка оснащаются интеллектуальной системой полного привода All-Mode 4x4i в сочетании с новыми адаптивными бесступенчатыми автоматическими трансмиссиями CVT X-Tronic.

Добавм также, что палитра Renault Koleos дополнилась новым цветом «Фиолетовый металлик». Полноприводный кроссовер, как и прежде, доступен в версиях Exclusive и Premium.



