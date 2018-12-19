 АВТОСТАТ | Jaguar начинает продажи в России электрического кроссовера I-Pace

Горячая новость

Более 85% российского рынка в ноябре заняли автомобили локальной сборки
  • 19.12.18 - 15:08

    Более 85% российского рынка в ноябре заняли автомобили локальной сборки
Все новости

B2B-Автобизнес

  • «ИКАР» - взлет без падений!
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 17 декабря

    ТОП-100 мирового рейтинга бестселлеров за 10 месяцев 2018 года

    Возглавляют рейтинг по-прежнему Toyota Corolla и Ford F-Series.

Вся аналитика

Инфографика

Цифра дня: на 3 новых автомобиля – 10 с пробегом
  • 19.12.18

    Цифра дня: на 3 новых автомобиля – 10 с пробегом
Все публикации

Видео

Данил Пивоваров: «Продажи автомобилей с пробегом в дилерских сетях. Программы производителей»
  • 30.03.18

    Данил Пивоваров: «Продажи автомобилей с пробегом в дилерских сетях. Программы производителей»
Все видео

19.12.18 Прочитали 423 раз

Jaguar начинает продажи в России электрического кроссовера I-Pace

Jaguar I-PACE

Российские дилеры Jaguar с 20 декабря начинают продажи электрического кроссовера Jaguar I-Pace. Стартовая цена новинки с сервисным пакетом, покрывающим все расходы на техническое обслуживание автомобиля в течение 5 лет или до достижения пробега 120 тыс. км, составляет 6 млн 107 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover Россия. В России Jaguar I-Pace представлен в комплектациях S, SE и HSE, а также в специальной модификации First Edition.

Новый электрокар оснащается литий-ионной батареей емкостью 90 кВт/ч, которая обеспечивает запас хода до 470 км (цикл WLTP). Зарядить батарею с нуля до 80% можно всего за 40 минут с помощью быстрой зарядки через 100-киловаттную точку или за 90 минут через точку в 50 кВт. При домашней зарядке через AC-точку (7кВт) потребуется чуть более 10 часов. Сочетание полного привода, общей мощности в 400 л.с. и крутящего момента в 696 Нм позволяет новому электрическому SUV Jaguar разогнаться с нуля до 100 км/ч всего за 4,8 секунды. Пакет интеллектуальных технологий, в который входит система предварительной подготовки батареи, позволяет оптимизировать запас хода.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки премиум-марки электромобили кроссоверы suv jaguar jaguar i-pace

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Объявлены рублевые цены на электрический кроссовер Jaguar I-Pace

27 июля 2018

Все новости

Статьи на тему

Какие автомобили ждут россияне на рынке в 2018 году? («АВТОСТАТ»)

16 апреля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Доля полного привода в продажах SUV на российском рынке

3 августа 2018

Вся инфографика