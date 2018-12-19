Jaguar начинает продажи в России электрического кроссовера I-Pace

Российские дилеры Jaguar с 20 декабря начинают продажи электрического кроссовера Jaguar I-Pace. Стартовая цена новинки с сервисным пакетом, покрывающим все расходы на техническое обслуживание автомобиля в течение 5 лет или до достижения пробега 120 тыс. км, составляет 6 млн 107 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover Россия. В России Jaguar I-Pace представлен в комплектациях S, SE и HSE, а также в специальной модификации First Edition.

Новый электрокар оснащается литий-ионной батареей емкостью 90 кВт/ч, которая обеспечивает запас хода до 470 км (цикл WLTP). Зарядить батарею с нуля до 80% можно всего за 40 минут с помощью быстрой зарядки через 100-киловаттную точку или за 90 минут через точку в 50 кВт. При домашней зарядке через AC-точку (7кВт) потребуется чуть более 10 часов. Сочетание полного привода, общей мощности в 400 л.с. и крутящего момента в 696 Нм позволяет новому электрическому SUV Jaguar разогнаться с нуля до 100 км/ч всего за 4,8 секунды. Пакет интеллектуальных технологий, в который входит система предварительной подготовки батареи, позволяет оптимизировать запас хода.