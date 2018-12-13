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Rolls-Royce Cullinan появился у российских дилеров

Rolls-Royce Cullinan

Обзор автомобильного рынка России

30.11.18

PDF, 43 стр.

от 7 200 руб.

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Официальные дилеры Rolls-Royce в Москве и Санкт-Петербурге получили первые автомобили Cullinan, предназначенные для клиентских тест-драйвов. Роскошный внедорожник оснащен  двойным турбодвигателем V12 объемом 6,75 л мощностью 571 л.с. и крутящим моментом 850 Нм, а также абсолютно новой системой полного привода и рулевым управлением с приводом на четыре колеса, сообщает пресс-служба британской марки.

Для Cullinan предлагается целый ряд уникальных Bespoke-опций, среди которых – смотровая площадка «Viewing Suite» с раскладными креслами и коктейльным столиком, которая выдвигается из багажного отделения по нажатию кнопки. 

Cullinan создан для самостоятельного вождения. Об этом, в частности, говорит менее крупное, но более толстое рулевое колесо с подогревом, а также интегрированная в сиденья система вентиляции. В списке оснащения Rolls-Royce Cullinan – система ночного видения и умный помощник Vision Assist, распознающий животных и пешеходов в дневное и ночное время; система Alertness Assistant, анализирующая усталость водителя; система мониторинга с четырьмя камерами, обеспечивающая панорамный обзор, круговой обзор и обзор автомобиля с воздуха; активный круиз-контроль; система предупреждения столкновений Collision Warning; система Cross-Traffic Warning, предупреждающая об автомобилях вне поля зрения; системы Lane Departure и Lane Change Warning, дающие сигнал в случае смены ряда без включённого поворотника; передовой проекционный дисплей на лобовое стекло с высоким разрешением (7х3), точка доступа Wi-Fi и последние навигационная и развлекательная системы. 

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки премиум-марки rolls-royce rolls-royce cullinan

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