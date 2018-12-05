Кросс-седан Renault Logan и обновленный Sandero Stepway поступили в продажу

Российские дилеры Renault начали продажи нового кросс-седана Logan Stepway и обновленного Sandero Stepway, которые были впервые представлены на Московском автосалоне 2018. Кросс-седан Renault Logan Stepway будет предлагаться по цене от 662 990 рублей, а новый Sandero Stepway – от 709 990 рублей за версию Life с двигателем 1,6 л (82 л.с.) с механической трансмиссией, сообщает пресс-служба Renault Россия.

Logan Stepway и Sandero Stepway получили черную фальш-решетку радиатора с хромированными накладками, узнаваемый бампер и накладки на противотуманные фары, а также светодиодные дневные ходовые огни в фирменном стиле Renault c характерной С-образной формой. На все модели Stepway серии устанавливается новое рулевое колесо, выполненное из материалов высокого качества, с улучшенной эргономикой, которая обеспечивает удобный хват для рук.

Logan Stepway и Sandero Stepway отличает внедорожный дизайн с пластиковой защитой кузова 360 градусов и высокий дорожный просвет до 195 мм. В зависимости от версии, модели Sandero Stepway и Logan Stepway оснащаются системой дистанционного запуска Renault Start, разработанной специально для России. Кроме того, в оснащение моделей входят климат-контроль и обогрев лобового стекла по всей поверхности, подогрев передних сидений, обогрев боковых зеркал, кондиционер, задние парктроники и др.

Впервые для Stepway серии доступна новая мультимедийная система MediaNav 4.0 с поддержкой AndroidAuto и CarPlay, что дает клиентам возможность использовать на экране своего автомобиля навигационные карты, музыкальные проигрыватели, осуществлять прием и передачу звонков и т.д.

Sandero Stepway и Logan Stepway оснащаются двигателями объемом 1,6 л (82 л.с./ 102 л.с./ 113 л.с.) в паре с механической и автоматическими коробками передач.

Как отмечается, кросс-седан Renault Logan Stepway призван дополнить успешную модель Renault Sandero, которая с момента старта продаж первого поколения в феврале 2011 года была реализована в количестве 151 тыс. 546 автомобилей. Renault Sandero стал основателем сегмента переднеприводных кроссоверов, который сейчас является одним из самых быстрорастущих. Запуск кросс-седана Renault Logan Stepway знаменует запуск новой Stepway серии, которая в дальнейшем будет расширяться за счет других моделей.

Так, уже в декабре начнутся продажи серии Stepway City, оборудованную современной автоматической бесступенчатой трансмиссией CVT X-Tronic. Цены на серию Stepway City будут анонсированы дополнительно. Ранее сообщалось, что в Stepway серию будет также входить грузопассажирский Dokker Stepway.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2018 года продажи модели Renault Sandero выросли на 8% до 26260 автомобилей. На седане Renault Logan остановили свой выбор 24817 российских покупателей – на 2% больше чем за аналогичный период прошлого года.