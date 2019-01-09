Что изменилось в жизни автовладельцев и к чему еще им готовиться? («Автостат»)

В декабре 2018 года руководство ГИБДД объявило временный мораторий на изменения Правил дорожного движения, объяснив это тем, что водители, особенно начинающие, недавно сдававшие экзамены в автошколах, совершенно в произведенных изменениях запутались. Так совпало, что 2018 год был весьма урожайным с точки зрения дополнений, введения новых понятий и правил. Свою лепту в процесс вносило не только Министерство внутренних дел, но и Министерство труда, Правительство РФ, союзы страховщиков. Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» решило вспомнить все наиболее существенные для автовладельцев изменения, произведенные за прошедший год.

Водительские документы

С 20 октября вступило в силу правительственное Постановление N 1210. Документ закрепил изменения в процедуре возврата водительских удостоверений для тех, кто был лишен права на управление автомобилем. Теперь, прежде чем получить назад свое удостоверение (изъятое после административного нарушения), водитель, лишенный права управления транспортным средством, обязан не только снова пройти медицинское освидетельствование и получить справку, сдать заново экзамен, дающий право на вождение автомобиля, но и уплатить все наложенные на него штрафы и пошлины.

Изменения коснулись и места возврата водительского удостоверения. Лишившись удостоверения где-то в дороге, далеко от дома, по истечении срока наказания документ разрешено получать и по месту жительства. В этом случае от водителя потребуется лишь подать заявление.

Номера транспортных средств

Инспекторы получили право снимать госномера с автомобилей. Примечательно, что подобный запрет был заявлен в Кодексе административных правонарушений еще в 2014 году, но в 2018 году норму закрепили, продублировав еще и в Указе от 15 сентября.

Новые знаки, новая разметка

С 28 апреля 2018 года российским автолюбителям пришлось привыкать к новым дорожным обозначениям на сложных перекрестках и к новым дорожным знакам, предупреждающим, что впереди сложный перекресток. Правилами ДД установлена специальная дорожная разметка «Зона перекрестка» в виде перекрестия желтых диагональных линий в квадрате. Проезжаем перекрестки с такой «сеткой» теперь по-новому: «сетка» показывает зону, на которой останавливаться нельзя. Иначе - штраф 1 тыс. рублей.

1 июня вступил в силу новый ГОСТ дорожной разметки. Закреплено, что все основные виды дорожной разметки теперь могут быть как белого, так и желтого цвета. Синими могут стать прерывистые линии, используемые для направления движения на перекрестках. Введен ряд новых обозначений, которые наносятся на асфальт.

С 1 июля введен ряд новых дорожных знаков. Они призваны ограничивать проезд транспорта в зависимости от его экологического класса.

В декабре в ПДД появилось новое понятие - "Велосипедная зона" (приоритет велосипедистам и пешеходам) и заявлено, что следом появятся и новые знаки, и новая разметка для ее обозначения. Максимальная скорость движения в такой зоне не должна превышать 20 км/ч, пешеходам разрешено переходить проезжую часть в любом незапрещенном месте.

Знак «Шипы»

Напомним, что в начале прошлого года (Постановление Правительства РФ от 24 марта 2017 года №333) водителям официально было предписано устанавливать опознавательный знак «Шипы» на механических транспортных средствах, имеющих шипованные шины. Эксплуатация автомобиля без таких опознавательных знаков запрещалась. 29 ноября принято постановление об отмене обязательного использования знака "Шипы".

Знак «Инвалид»

Постановлением № 1414 скорректировано понятие опознавательного знака "Инвалид". На транспортные средства со знаком "Инвалид" теперь не распространяется запрет на парковку в местах, где установлены знаки 3.28 ("Стоянка запрещена"), 3.29 ("Стоянка запрещена по нечетным числам месяца") и 3.30 ("Стоянка запрещена по четным числам месяца").

Еще одно новшество, закрепленное законом в 2018 году: лиц, передвигающихся в инвалидных колясках, оборудованных двигателем, приравняли к пешеходам. А сам знак «Инвалид» разрешили устанавливать и водителям с третьей (рабочей) группой.

С 4 сентября приказом Минтруда России опознавательный знак «Инвалид», гарантирующий бесплатную парковку управляемого инвалидом автомобиля и проезд под ряд запрещающих знаков, больше нельзя купить в точках свободной торговли. Его можно оформить и получить только в федеральных государственных учреждениях медико-социальной экспертизы по месту жительства (месту пребывания, месту фактического проживания инвалида).

Детские перевозки

С 1 июля 2018 года автобусы, участвующие в организованной перевозке групп детей, должны оснащаться тахографами и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, иметь проблесковые маячки. Уточнены также требования к стажу работы для водителей при таких перевозках.

Тарифы ОСАГО, Европротокол

С 1 июня 2018 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (далее – Закон об ОСАГО) и Правила ОСАГО, касающиеся упрощенного порядка оформления документов о ДТП без участия уполномоченных сотрудников полиции (европротокол) (Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. № 448-ФЗ "О внесении изменений в статьи 11.1 и 12 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств").

Предельный размер страхового возмещения по европротоколу увеличился до 100 тыс. руб. (ранее он составлял 50 тыс. руб.). При этом для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей лимит остался на прежнем уровне – 400 тыс. рублей. Оформление ДТП по европротоколу в пределах 100 тыс. рублей стало возможно даже в тех случаях, когда между участниками ДТП есть разногласия по поводу обстоятельств причинения вреда (ранее – только при отсутствии разногласий).

С сентября 2018 года начались попытки запустить в пилотном режиме проект по считыванию камерами наличие полиса ОСАГО у водителей. Сначала только на дорогах Москвы – с перспективой распространить нововведение по всей России. Здесь стоит напомнить, что камеры видеонаблюдения в стране становятся все более «умными»: в процесс опознавания транспортных средств включили возможности нейросетей.

Под занавес 2018 года, в декабре, Центробанк утвердил новые тарифы ОСАГО, которые 9 января 2019 года уже вступили в силу.

Чего ждать в ближайшем будущем?

Несмотря на объявленный «мораторий», у ГИБДД еще довольно много планов по изменениям, улучшениям существующей дорожной ситуации, взаимодействия с водителями и пр. Например, сейчас Госавтоинспекция прорабатывает вопрос о введении в стране цифровых водительских удостоверений, которые можно будет предъявлять инспектору с помощью смартфона. В стадии обсуждения находится введение в автошколах курсов первой медицинской помощи для кандидатов в водители. Также Госавтоинспекция планирует ввести регистрацию транспорта через многофункциональные центры.

Что касается новых знаков, то россиянам стоит напомнить: в течение ближайших трех лет нам предстоит познакомиться еще не с одним десятком новых дополнительных дорожных знаков и табличек. Дело в том, что существенных реформ в области дорожных знаков в России не проводилось около 40 лет, и на данном этапе в стране начал действовать новый предварительный национальный стандарт (ПНСТ), разрешающий установку дополнительных дорожных знаков в так называемом «ускоренном режиме» (процедура принятия ГОСТа длится дольше). Этот ПНСТ будет действовать до 1 ноября 2020 года.

Новый год уже начался с новостей, интересных автовладельцам. Так, 7 января в России вступил в силу закон о продлении льготного периода оплаты штрафа за нарушение ПДД, Росавтодор собирается увеличить скоростной лимит на ряде трасс до 110 и 130 км/ч, а в ГИБДД планируют ужесточить штрафы для тех, кто садится за руль, не имея прав и еще нас ждут изменения в процедуре прохождения техосмотров транспортных средств. Возможно, в Службе приставов доведут до победного финала свою идею взыскивать мелкие штрафы принудительно и в увеличенном размере.

Кроме всего прочего, безусловно, нас ждет еще целая порция новостей, связанных с уже заявленными нововведениями на территории России - выдачей электронных паспортов, введением в 2019 году новых Правил регистрации транспортных средств, введением новых номерных знаков (и аукционов красивых номеров).