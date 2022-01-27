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27 января 2022, 11:42
В МВД России предложили предоставлять госуслугу по регистрации автомобиля не только в регистрационных подразделениях и специализированных организациях, но и в многофункциональных центрах. В настоящее время соответствующий проект постановления правительства проходит процедуру общественного обсуждения.
11 января 2022, 09:17
Ставки акцизов на легковые автомобили в России с 1 января 2022 года проиндексированы в среднем на 4%, их увеличение прописано в Налоговом кодексе РФ.
28 декабря 2021, 19:55
В 2022 году для постановки машины на учет введут новый документ – диагностическую карту. Такое требование содержится в законопроекте об отмене обязательного техосмотра, который 22 декабря был принят Госдумой в третьем чтении и днем позднее одобрен Советом Федерации. Однако нововведение будет касаться автомобилей и мотоциклов старше четырех лет.
24 декабря 2021, 09:16
В декабре 2021 года был расширен перечень автомобилей, которые допущены к участию в дорожном движении без постоянных регистрационных знаков: всем им положены транзитные номера. Получить такие знаки теперь можно, даже не ставя автомобиль на регистрационный учет. Кроме того, на незарегистрированных машинах можно ездить дольше 10 дней, отведенных законом на регистрацию.
15 декабря 2021, 11:12
Минцифры РФ обсуждает выпуск цифровой копии водительского удостоверения и переход на электронные договоры купли-продажи автотранспорта. Об этом сообщил глава министерства Максут Шадаев, отметив, что внедрение таких передовых цифровых форм работы потребует оснащения инспекторов новыми защищенными планшетами, которые будут работать в онлайн-режиме.
6 декабря 2021, 08:04
В России оформлено 4 млн электронных паспортов транспортных средств. Напомним, что первые 100 ЭПТС были оформлены в начале 2019 года, в августе прошлого года в системе насчитывалось уже 1 млн электронных паспортов, в феврале 2021-го – 2 миллиона, в конце июня – 3 миллиона, гласит статистика АО «Электронный паспорт».
22 ноября 2021, 13:34
Перебои поставок новых машин с автозаводов привели к тому, что купить новый автомобиль стало практически невозможно без установки дополнительного оборудования автодилерами. Ряд опций и аксессуаров, навязанных автосалонами, являются причиной отказа в постановке на учет в ГИБДД из-за «внесенных в конструкцию автомобиля изменений».
20 сентября 2021, 15:25
В сентябре в автомобильном мире в России произошло сразу несколько изменений. Одно из наиболее важных, на наш взгляд: теперь через сайт «Госуслуги» можно при покупке-продаже автомобиля у частника навести о нем справки на сайте «Госуслуги» и получить данные.
15 сентября 2021, 09:17
При регистрации в ГИБДД подержанного автомобиля старше четырех лет потребуется диагностическая карта. Такое нововведение содержится в опубликованном законопроекте о техосмотре, который 14 сентября внесла в Госдуму «Единая Россия».
22 августа 2021, 08:00
А еще - оформить договор купли-продажи на автомобиль с пробегом, не появляясь в ГИБДД, посмотреть платные парковки, проверить машину на участие в ДТП им ногое другое – все это нам обещано за счет расширения сервисов портала Госуслуги. Проведем инвентаризацию доступных электронных сервисов?
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