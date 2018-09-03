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02.09.18 Прочитали 3006 раз

В Москве стартовала проверка полисов ОСАГО с помощью камер ГИБДД

В Москве камеры ГИБДД начинают проверку наличия ОСАГО у водителей

С 1 сентября 2018 года камеры ГИБДД начали в автоматическом режиме контролировать наличие полиса ОСАГО у водителей. Пилотный проект решено запустить пока на дорогах Москвы.

Не исключено, что на первых порах «письма счастья» нарушителям закона будут приходить не с требованием об уплате штрафа, а просто с предупреждением. После обкатки и устранения возможных сбоев систему планируют запустить в Татарстане, а далее – по всей России.

Как сообщает портал Avtospravochnaya.com, ссылаясь на пресс-конференцию исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Евгения Уфимцева, срок внедрения проекта может быть сдвинут, если возникнут сложности с технической реализацией.

«По нашим данным, ошибок даже на первом этапе будет очень мало, т.к. проверка полиса будет осуществляться на двух уровнях, - рассказал г-н Уфимцев. - Все машины, которые в течение дня попали под камеры, будут проверяться по итогам дня на наличие полиса ОСАГО по базам РСА и ГИБДД. Эта проверка будет идти с некоторой задержкой по времени, потому что вновь проданный полис может не сразу появиться в информационной системе. Повторная проверка будет осуществляться непосредственно перед выпиской штрафа».

, источник: www.autostat.ru

Теги: осаго регистрация в гибдд

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