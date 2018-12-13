В ГосДуме подготовили новые предложения в отношении процедуры техосмотра машин

Депутаты ГосДумы в первом чтении приняли новые поправки к Административному и Уголовному кодексам в отношении проведения техосмотров транспортных средств. Выдвинутые предложения призваны нанести удар по существующей практике прохождения техосмотров, которая все чаще выливается в простую покупку разрешительных документов, когда водители даже не предъявляют свои автомобили на диагностическую проверку.

Как пишет «Коммерсант», авторы поправок предлагают назначить штраф в 2 тысячи рублей автовладельцам, выезжающим на улицы на автомобилях, не прошедших ТО. С учетом того, что наличие или отсутствие ТО смогут определять специально «обученные» камеры в автоматическом режиме, автовладелец, будет вынужден оплачивать такие штрафы хоть каждый день (если его ТС ежедневно будет попадать в зону видимости камер) – до тех пор, пока его автомобиль не пройдет диагностику, как того требует закон. Что касается операторов техосмотра, для них в случае выявленных нарушений депутаты предлагают ввести еще более серьезные наказания, вплоть до уголовной ответственности.

Штраф в 10 тысяч рублей предлагают ввести для сотрудника аккредитованного пункта ТО, выдавшего диагностическую карту на автомобиль, который на техосмотр не приезжал. При повторном нарушении специалиста предлагают дисквалифицировать, а на пункт ТО наложить штраф до 500 тысяч рублей. Отдельно хотят ввести штрафные санкции для тех, кто осмелится вводить в информационную систему техосмотра «липовые» данные. Деятельность неаккредитованных пунктов ТО, которые в нарушение Закона осмелятся выдавать диагностические карты, предлагают отнести под действие статьи 171 Уголовного кодекса («Незаконное предпринимательство») – со всеми вытекающими отсюда последствиями (солидный штраф+возможный арест).

Остается напомнить, что в начале 2018 года некоторые изменения в процедуру прохождения ТО уже внесены, и российские СМИ об этом подробно писали. Пока все эти изменения носили технический характер (исправность усилителя руля и демпфера, запрет на любые подтекания жидкостей, запрет на тонировку фар и др.), сейчас очередь дошла до самой процедуры.