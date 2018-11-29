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В России появится легальный рынок «красивых» номеров машин

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«Красивые» номера автомобилей в стране уже давно стали предметом рыночной продажи, однако пока этот рынок находился в «серой зоне». Сейчас в Минэкономразвития РФ готовится Постановление, благодаря которому этот рынок станет легальным, и любой автовладелец сможет купить понравившийся ему номер ТС на интернет-аукционе.

Вопросов о том, как это будет происходить технически – предостаточно: как будут номера попадать на аукцион, кто будет контролировать процесс торгов и другие. В любом случае, понятно, что все это произойдет уже после того, как вступит в силу закон «О государственной регистрации транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты», принятый в августе 2018 года (он вступит в силу 4 августа 2019 года).

Как стало известно корреспондентам «Известий», внесение документа в кабинет министров запланировано на 2 сентября 2019 года. Пока в министерстве предлагают к обсуждению три схемы. Первая – абсолютно все автономера должны выставляться на продажу. При такой схеме на свободную выдачу в ГИБДД будут попадать только те номера, которые никто не купил. По второму варианту – на аукцион будут выставляться лишь «красивые» знаки, которые будут отбираться по определенному алгоритму. Согласно третьей схеме, покупатели сами смогут заказывать себе номера с определенным набором букв и цифр. Пока Министерство объявило, что готово принимать предложения по данному вопросу от экспертного сообщества и от всех заинтересованных сторон – с тем, чтобы предупредить возможные злоупотребления, связанные с такими аукционами.

До каких высот будут доходить на аукционах цены на «красивые» номера, предположить можно уже сейчас. Поскольку с 2011 года законодательство в области регистрации ТС позволяет владельцам автомобилей сохранять за собой номерные знаки, сегодня схема продажи такого номера (например, содержащего цифры 555 или 007) выглядит так: находится автомобиль с «красивым» номером (иногда через Интернет), затем у владельца покупается его транспортное средство (но только на бумаге) и тут же продается (возвращается) обратно бывшему владельцу, но уже без номера. Как показывают поисковики в интернете, цены на такие номера сегодня находятся в диапазоне от 20 тыс. до 3 млн рублей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: регистрация в гибдд

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