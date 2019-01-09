В России с 9 января действуют новые тарифы ОСАГО

Еще накануне Нового года (30 декабря) Банк России обнародовал указание о новых тарифах ОСАГО, а с сегодняшнего дня (9 января 2019 года) они вступили в силу. Теперь тарифы ОСАГО становятся индивидуальными для автовладельцев, так как учитывают стаж, возраст и персональный уровень аварийности водителя. В расчеты тарифов введена более гибкая система коэффициента «возраст-стаж» (КВС), изменен порядок определения коэффициента «бонус-малус» (КБМ) и расширен тарифный коридор на 20% вверх и вниз от ставок базового тарифа.

Немного подробнее о произведенных изменениях. Во-первых, значительно изменились ставки базовых тарифов для разных категорий транспортных средств. Так, например, как сообщает агентство ТАСС, сейчас они будут такими:

- для легковых автомобилей физических лиц - 2746-4942 руб. (было 3432-4118 руб.);

- для владельцев мотоциклов и мотороллеров - 694-1047 руб. (было 867-1579 руб.);

- для легковых автомобилей юридических лиц - 2058-2911 руб. (было 2573-3087 руб.);

- для такси - 4110-7399 руб. (было 5138-6166 руб.).

Диапазон базовых ставок тарифов ОСАГО изменился и для других категорий автовладельцев.

Что касается КВС, теперь вместо 4 ступеней градации стало 58. При этом для опытных водителей старшего возраста КВС значительно снижен (для водителей старше 59 лет со стажем езды более 3 лет данный коэффициент будет всего 0,93), для молодых и неопытных – повышен (для самых молодых и неопытных установлен коэффициент 1,87).

Раз в год, 1 апреля, каждому водителю будет устанавливаться коэффициент «бонус-малус» (скидка за безаварийную езду и надбавка за аварии) и в течение года его менять уже не будут. Если на 1 апреля 2019 года у автовладельца в системе АИС РСА будет числиться несколько коэффициентов «бонус-малус», то ему будет присвоен самый низкий из них. Новая система КБМ закрепляет страховую историю за водителем и предполагает отказ от ее обнуления при перерыве в вождении: все накопленные скидки будут сохраняться. Юрлицам, имеющим в автопарке несколько транспортных средств, будет присваиваться КБМ единый для всех машин.

Еще одна любопытная деталь. Обсуждая реформу ОСАГО, ранее в ЦБ полагали, что средняя цена полиса в результате введения новых тарифов может вырасти не более чем на 1,5%. Однако сейчас, по оценкам Российского союза автостраховщиков (РСА), рост сборов страховщиков может составить около 5%. Руководство Союза считает произведенные изменения справедливыми и более стимулирующими водителей к безаварийной езде.