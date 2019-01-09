 АВТОСТАТ | В России с 9 января действуют новые тарифы ОСАГО

Горячая новость

ТОП-10 самых продаваемых дизельных автомобилей в Москве
  • 9.01.19 - 14:17

    ТОП-10 самых продаваемых дизельных автомобилей в Москве
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Только представьте, что Ваш сайт…
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 20 декабря

    ТОП-100 мирового рейтинга бестселлеров за 10 месяцев 2018 года

    Возглавляют рейтинг по-прежнему Toyota Corolla и Ford F-Series.

Вся аналитика

Инфографика

ТОП-10 самых продаваемых дизельных легковых автомобилей в России
  • 09.01.19

    ТОП-10 самых продаваемых дизельных легковых автомобилей в России
Все публикации

Видео

Интерактивная система Electude – решение компании «Легион-Автодата». Выступление Богдана Осокина и Андрея Бракоренко
  • 14.12.18

    Интерактивная система Electude – решение компании «Легион-Автодата». Выступление Богдана Осокина и Андрея Бракоренко
Все видео

09.01.19 Прочитали 1356 раз

В России с 9 января действуют новые тарифы ОСАГО

В России с 9 января действуют новые тарифы ОСАГО

Портрет российского автовладельца

23.10.18

PDF, 145 стр.

59 000 руб.

В корзину
Все готовые отчёты

Еще накануне Нового года (30 декабря) Банк России обнародовал указание о новых тарифах ОСАГО, а с сегодняшнего дня (9 января 2019 года) они вступили в силу. Теперь тарифы ОСАГО становятся индивидуальными для автовладельцев, так как учитывают стаж, возраст и персональный уровень аварийности водителя. В расчеты тарифов введена более гибкая система коэффициента «возраст-стаж» (КВС), изменен порядок определения коэффициента «бонус-малус» (КБМ) и расширен тарифный коридор на 20% вверх и вниз от ставок базового тарифа. 

Немного подробнее о произведенных изменениях. Во-первых, значительно изменились ставки базовых тарифов для разных категорий транспортных средств. Так, например, как сообщает агентство ТАСС, сейчас они будут такими:

- для легковых автомобилей физических лиц - 2746-4942 руб. (было 3432-4118 руб.);
- для владельцев мотоциклов и мотороллеров - 694-1047 руб. (было 867-1579 руб.);
- для легковых автомобилей юридических лиц - 2058-2911 руб. (было 2573-3087 руб.);
- для такси - 4110-7399 руб. (было 5138-6166 руб.).

Диапазон базовых ставок тарифов ОСАГО изменился и для других категорий автовладельцев.

Что касается КВС, теперь вместо 4 ступеней градации стало 58. При этом для опытных водителей старшего возраста КВС значительно снижен (для водителей старше 59 лет со стажем езды более 3 лет данный коэффициент будет всего 0,93), для молодых и неопытных – повышен (для самых молодых и неопытных установлен коэффициент 1,87).

Раз в год, 1 апреля, каждому водителю будет устанавливаться коэффициент «бонус-малус» (скидка за безаварийную езду и надбавка за аварии) и в течение года его менять уже не будут. Если на 1 апреля 2019 года у автовладельца в системе АИС РСА будет числиться несколько коэффициентов «бонус-малус», то ему будет присвоен самый низкий из них. Новая система КБМ закрепляет страховую историю за водителем и предполагает отказ от ее обнуления при перерыве в вождении: все накопленные скидки будут сохраняться. Юрлицам, имеющим в автопарке несколько транспортных средств, будет присваиваться КБМ единый для всех машин. 

Еще одна любопытная деталь. Обсуждая реформу ОСАГО, ранее в ЦБ полагали, что средняя цена полиса в результате введения новых тарифов может вырасти не более чем на 1,5%. Однако сейчас, по оценкам Российского союза автостраховщиков (РСА), рост сборов страховщиков может составить около 5%. Руководство Союза считает произведенные изменения справедливыми и более стимулирующими водителей к безаварийной езде.

, источник: www.autostat.ru

Теги: осаго реформа осаго

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Что будет с рынком ОСАГО в 2019 году?

3 января 2019

Все новости

Статьи на тему

ОСАГО примеряет либеральные ценности («Прайм»)

28 декабря 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Рынок автострахования в России в 2017 году

21 мая 2018

Вся инфографика