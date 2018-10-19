В России действует новая процедура возврата водительских удостоверений

С 20 октября вступает в силу правительственное Постановление N 1210 от 10.10.2018 г., опубликованное на официальном интернет-портале правовой информации. Принятый документ внес существенные изменения в процедуру возврата водительских удостоверений для тех, кто был лишен права на управление автомобилем.

Так, например, с сегодняшнего дня, прежде, чем получить назад свое водительское удостоверение (изъятое после административного нарушения), водитель, лишенный права управления транспортным средством, обязан не только снова пройти медицинское освидетельствование и получить справку, не только сдать заново экзамен, дающий право на вождение автомобиля, но и уплатить все наложенные штрафы и пошлины. Раньше финансовая составляющая наказания была выражена более слабо, и нарушители, вернув себе права, продолжали спокойно ездить и накапливать долги по административным нарушениям.

Впрочем, Постановлением закреплены и некоторые послабления. Так, когда речь идет о пересдаче экзамена на вождение, в документе оговорено, что вопросы, на которые будет отвечать водитель, лишенный права вождения, должны относиться только к правилам дорожного движения. Напомним, что в настоящее время экзаменационные билеты состоят из нескольких групп вопросов. Там есть вопросы и по медицине, и по ответственности за нарушения. Так вот, теперь при возврате прав нужно будет сдавать только вопросы по ПДД. Вероятно, стандартная компьютерная программа, по которой раньше все экзаменуемые сдавали единый тест, теперь будет переработана и сокращена.

Еще одно послабление касается места возврата водительского удостоверения. Пункт 6 Правил возврата теперь изложен в новой редакции. Теперь бывший нарушитель может получить свои права «в подразделении Госавтоинспекции по месту исполнения постановления суда по делу об административном нарушении в день обращения» либо «в ином подразделении Госавтоинспекции…». Другими словами, лишившись водительского удостоверения где-то в дороге, далеко от дома, по истечении срока при желании их можно будет получить по месту жительства. В этом случае от водителя потребуется лишь подать заявление (бумажное или в электронной форме) не позднее 30 дней до окончания срока лишения прав.