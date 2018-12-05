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В Правила дорожного движения введены ряд новых пунктов и новая разметка

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Подписано очередное постановление Правительства РФ (№ 1478), направленное на повышение безопасности дорожного движения. Теперь в Правилах дорожного движения появилось новое понятие - "Велосипедная зона", а соответственно на дорогах появятся и новые знаки, и новая разметка для ее обозначения.

Отмечается, что приоритет в этой зоне будет принадлежать велосипедистам и пешеходам. Согласно принятому постановлению, максимальная скорость движения в такой зоне не должна превышать 20 км/ч, пешеходам разрешено переходить проезжую часть в любом незапрещенном месте.

Напомним, что всего неделю назад Правительством РФ было принято еще несколько нововведений, касающихся Правил дорожного движения. Так, 29 ноября наконец-то было принято долгожданнное постановление об отмене обязательного использования знака "Шипы".

Во-вторых, тем же постановлением (№ 1414) было скорректировано понятие опознавательного знака "Инвалид". На транспортные средства с таким знаком теперь не будет распространяться запрет на парковку в местах, где установлены знаки 3.28 ("Стоянка запрещена"), 3.29 ("Стоянка запрещена по нечетным числам месяца") и 3.30 ("Стоянка запрещена по четным числам месяца").

Еще одно новшество, закрепленное законом: лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, оборудованных двигателем, теперь приравнены к пешеходам.

, источник: www.autostat.ru

Теги: изменения в пдд

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