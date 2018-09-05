Знак «Инвалид» для автомобилей убирают из свободной продажи

Cегодня, 4 сентября, вступает в силу приказ Минтруда России, согласно которому опознавательный знак «Инвалид», гарантирующий бесплатную парковку управляемого инвалидом автомобиля и проезд под ряд запрещающих знаков, больше нельзя будет купить на заправочных станциях и в других точках свободной торговли. Его будут оформлять и выдавать там же, где дается инвалидность – в федеральных государственных учреждениях медико-социальной экспертизы по месту жительства (месту пребывания, месту фактического проживания инвалида).

Новым приказом определено, что теперь этот знак будет выдаваться не только инвалидам I и II групп, но и III-ей группы, а также распространяться на транспортные средства, которые перевозят детей с ограниченными возможностями здоровья. Еще одно нововведение: теперь эти знаки станут именными. На них будут указаны идентификационные реквизиты (порядковый номер, код субъекта федерации, где был выдан знак и год его оформления, номер бюро МСЭ, оформившего знак); дата окончания срока действия знака (то есть, дата окончания срока инвалидности или запись «действует бессрочно»); фамилия, имя, отчество человека; дата его рождения; серия и номер справки, подтверждающей факт установления инвалидности; группа инвалидности или запись «категория «ребенок-инвалид»»; дата выдачи знака.

Определено, что знак «Инвалид» можно будет использовать только на том автомобиле, на котором за рулем находится человек с ограниченными возможностями здоровья или на котором его перевозят.