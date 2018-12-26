ГИБДД предлагает ужесточить штрафы для тех, кто садится за руль, не имея прав

В ГИБДД планируют значительно увеличить штрафы за повторную езду без водительских прав – чтобы неповадно было. По словам главы ГИБДД Михаила Черникова, сотрудники его ведомства фиксируют много случаев, когда водители находятся за рулем, не имея документов. Есть среди них и те, кого за руль пускать нельзя по медицинским показаниям. Бороться с этой ситуацией можно, увеличив в разы существующие штрафы.

На пресс-конференции, которая состоялась сегодня, 26 декабря, Михаил Черников пояснил журналистам: в Госавтоинспекции настаивают, чтобы штраф за повторное такое нарушение составлял не 5 - 15 тысяч рублей, а 20 - 30 тысяч. В качестве варианта наказания предлагается также ввести административный арест до 15 суток.