Правительство РФ отменило обязательную установку знака «Шипы» на автомобилях

Сегодня, 29 ноября, на сайте Правительства Российской Федерации опубликован документ, согласно которому отменяется обязательная установка знака «Шипы» на транспортных средствах.

Так, в соответствии с Постановлением от 24 ноября 2018 года № 1414 исключается обязанность водителя устанавливать опознавательный знак «Шипы» на механических транспортных средствах, имеющих шипованные шины. Ранее такая обязанность была закреплена в пункте 8 Основных положений и не менялась с момента их издания. Но Постановлением Правительства от 24 марта 2017 года №333 перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, был дополнен новым пунктом 7.151, запрещающим эксплуатацию транспортного средства в случае отсутствия таких опознавательных знаков.

Как отмечается, знак «Шипы» потерял свою актуальность в связи с тем, что в настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются другими факторами (конструкцией транспортного средства; степенью его загруженности; наличием современных электронных систем, способствующих торможению/стабилизации и др.). Таким образом, установка этого знака на современных автомобилях не позволяет другим участникам движения однозначно судить о вероятном характере их движения, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий.

Напомним, ранее аналитическое агентство «АВТОСТАТ» уже сообщало о предстоящей отмене обязательной установки знака «Шипы» на автомобилях. Последней инстанцией в этом вопросе оставалось Правительство РФ, но теперь, после окончательного утверждения исполнительным органом власти, российские автомобилисты, похоже, могут вздохнуть с облегчением.