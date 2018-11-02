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В России официально отменят необходимость установки знака «Шипы»

Знак «Шипы»

Портрет российского автовладельца

23.10.18

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Знак «Шипы», ставший обязательным атрибутом на стекле легкового автомобиля в зимнее время, скоро будет отменен. Во всяком случае, об этом говорится в письме заместителя министра внутренних дел РФ Михаила Ваничкина, отрывки из которого приводит ТАСС.

Напомним, что после выхода Постановления № 333 от 24 марта 2017 года инспекторы ГИБДД получили возможность штрафовать водителя за отсутствие знака «Шипы» в зимний сезон на 500 рублей. Однако спустя всего год в ведомстве пришли к выводу, что своей функции – помогать другим водителям вычислять особенности движения и тормозного пути следующего впереди автомобиля – наклейка не выполняет. Более того, находясь на стекле, она затрудняет видимость, ограничивая обзор водителю.

Разговоры о необходимости отменить обязательность знака продолжались все нынешнее лето. Наконец в октябре, накануне очередного зимнего сезона, в МВД с официальным запросом обратился депутат Госдумы РФ Сергей Боярский, чтобы уточнить, когда же будет отменено требование, а соответственно и штрафы.

«Опознавательный знак «Шипы» потерял свою актуальность в связи с тем, что в настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются иными факторами…», - говорится в ответном письме Ваничкина. Гораздо в большей степени, чем шипы, на характер движения современного автомобиля,- особенно по дорогам с неоднородным покрытиям, характерным для зимы - влияет его конструкция, адаптивные электронные системы безопасности, способствующие торможению и стабилизации, его загруженность и многое другое.

Тем не менее, вопрос, когда именно отменят знак «Шипы», пока остается открытым. Ваничкин сообщил, что проект Постановления уже согласован с Минтруда, Минтрансом, Минфином, Минэкономразвития РФ, Минюстом. На данный момент все эти ведомства не обнаружили никаких факторов, способных затормозить или отменить запущенный процесс по отмене знака. Документ внесен в последнюю инстанцию - Правительство РФ.

, источник: www.autostat.ru

Теги: изменения в пдд

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