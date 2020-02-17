Парк легковых автомобилей по регионам РФ на 01.01.2020

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Список регионов:
Центральный ФО:
Северо-Западный ФО:
Приволжский ФО:
Южный ФО:
Уральский ФО:
Сибирский ФО:
Дальневосточный ФО:
Список марок:
Приложение
Отчет «Парк легковых автомобилей в РФ на 01.01.2020 г.» содержит статистические данные по модельному и возрастному составу парка легковых автомобилей России и федеральных округов в целом, а также 83 регионов страны. Подробно представлена модельная и возрастная структура парка по годам выпуска с 2019 до 1987 и старше. В отчет включены данные по более чем 60 маркам и более чем 1000 моделей легковых автомобилей.
Данные представлены в электронном формате (Excel), что позволяет самостоятельно проводить сравнительный анализ отдельных сегментов.
По запросу может быть проведена дополнительная выборка по необходимым вам моделям, не вошедшим в число наиболее часто встречающихся.
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