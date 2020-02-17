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Парк легковых автомобилей по регионам РФ на 01.01.2020

Парк легковых автомобилей по регионам РФ на 01.01.2020

Дата выхода:17.02.20
Формат:MS Excel
от 5 500 руб.
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Отчет «Парк легковых автомобилей в РФ на 01.01.2020 г.» содержит статистические данные по модельному и возрастному составу парка легковых автомобилей России и федеральных округов в целом, а также 83 регионов страны. Подробно представлена модельная и возрастная структура парка по годам выпуска с 2019 до 1987 и старше. В отчет включены данные по более чем 60 маркам и более чем 1000 моделей легковых автомобилей.

Данные представлены в электронном формате (Excel), что позволяет самостоятельно проводить сравнительный анализ отдельных сегментов.

По запросу может быть проведена дополнительная выборка по необходимым вам моделям, не вошедшим в число наиболее часто встречающихся.

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