Мелкие штрафы ГИБДД будут взыскивать принудительно и в увеличенном размере

Федеральная служба судебных приставов России выступила с рядом инициатив, одна из которых – взыскивать мелкие штрафы ГИБДД (до 3 тысяч рублей) в упрощенном порядке, принудительно, просто снимая суммы с банковских счетов нарушителей. Разъяснения по этому поводу дал в интервью «Российской газете» глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.

Суть предлагаемого нововведения такова: как только неуплаченный нарушителем мелкий штраф ГИБДД попадет к приставам, сразу будет начислен дополнительный сбор. В результате вместо, допустим, наложенного штрафа в 500 рублей водитель должен будет заплатить 1500 рублей (исполнительский сбор составляет 7%, но не менее 1000 рублей). При этом приставами предлагается взимать такие штрафы вместе с наложенными на них дополнительными сборами принудительно – списывать их с банковских счетов должников в автоматическом режиме. Государственная система для всей этой процедуры в общих чертах готова, утверждает г-н Аристов.

Он пояснил, что такая судьба ждет все неуплаченные штрафы за административные правонарушения, фиксация которых произошла в автоматическом режиме. Инициатива приставов родилась не на пустом месте. Статистика такова, что в 2017 году в Службе приставов находилось на исполнении порядка 34 миллионов штрафов за нарушения Правил дорожного движения. Из них более 80% - штрафы до 3 тысяч рублей.

- По закону приставы не вправе по ним ограничивать выезд за границу, блокировать действие водительских прав, арестовывать имущество, - говорит директор Федеральной службы. - В большинстве подобных дел пристав направляет запрос в банк, находит счета должника и обращает взыскание на средства в счет погашения долга.

Чтобы своевременно узнавать о наложенных штрафах и взысканиях, считает Аристов, водителю необходимо завести привычку проверять наличие штрафов на сайте ГИБДД. Или установить приложение ФССП России – тогда все необходимые уведомления человек будет получать на мобильный телефон с помощью SMS.

Фото: Аркадий Колыбалов («РГ»)