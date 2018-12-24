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Новые автомобильные номера в России начнут выдавать в августе 2019 года

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В вопросе выдачи новых регистрационных знаков для автомобилей и мотоциклов поставлена точка. Росстандарт вместе с ГИБДД приняли решение о переносе сроков введения новых номерных знаков с 1 января 2019 года на 4 августа.

Новая дата устроила обе стороны. К тому же она выглядит более логичной, ведь именно с 4 августа в стране вступает в силу новый закон «О государственной регистрации транспортных средств» и с этой даты ГИБДД передает полномочия по изготовлению номерных пластин и выбиванию номеров в руки частных фирм.

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» уже сообщало, что в соответствии с Приказом Росстандарта N 555-cт новых типов знаков будет 10 – в зависимости не только от вида транспортного средства, но даже от расположения руля или от принадлежности к «ретро». Появятся знаки для мотоциклов, квадроциклов и спортивных автомобилей, больше похожие на международные стандарты.

, источник: www.autostat.ru

Теги: регистрация в гибдд

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