 АВТОСТАТ | В России вступил в силу закон о продлении срока 50%-ной оплаты штрафов ГИБДД

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В России вступил в силу закон о продлении срока 50%-ной оплаты штрафов ГИБДД

В России вступил в силу закон о продлении срока 50%-ной оплаты штрафов ГИБДД

Портрет российского автовладельца

23.10.18

PDF, 145 стр.

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7 января в России вступил в силу закон о продлении льготного периода оплаты штрафа за нарушение ПДД. Данная норма действует в том случае, если уведомление о привлечении водителя к административной ответственности пришло с опозданием. Ранее «АВТОСТАТ» уже сообщал, о том, что 12 декабря прошлого года депутаты ГосДумы приняли поправки к Кодексу об административных нарушениях – в той части, что касалась возможности уплаты административных штрафов ГИБДД в размере 50%. 

Если копия постановления о назначении штрафа, направленная нарушителю по почте заказным письмом, поступила на его адрес после истечения 20-дневного льготного периода, указанный срок (20 дней) при желании можно восстановить. Важно помнить, что человек, привлеченный к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, сам должен подать ходатайство об оплате штрафа со скидкой 50%.

, источник: www. autostat.ru

Теги: изменения в пдд

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