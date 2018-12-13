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МВД предложило регистрировать транспортные средства и в МФЦ

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В Министерстве внутренних дел РФ разработан законопроект, согласно которому скоро можно будет регистрировать автомобили и прицепы не только в ГИБДД, но и в МФЦ.

Не так давно в многофункциональных центрах (МФЦ) уже было организовано предоставление таких услуг, как выдача водительских удостоверений при замене, утрате (хищении), в том числе и международных водительских удостоверений. При этом работником многофункционального центра осуществляются только прием документов, фотографирование заявителя и выдача итогового документа, оформленного подразделением Госавтоинспекции. С учетом времени, затрачиваемого на пересылку документов между многофункциональным центром и подразделением Госавтоинспекции, сроки предоставления государственной услуги могли составлять до 15 рабочих дней.

Сейчас планируется эти возможности расширить. Проектом постановления предлагается разместить сотрудников МВД России непосредственно в многофункциональных центрах. Это позволит государственную услугу по регистрационным действиям получать в день обращения, «в сроки, установленные соответствующим административным регламентом».

, источник: www.autostat.ru

Теги: регистрация в гибдд

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