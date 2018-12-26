В Москве для выявления нарушителей ПДД задействовали нейросеть

Существующая система фиксации правонарушений на дорогах столицы получила подкрепление в виде использования нейросети. И теперь, как рассказал корреспондентам «ТАСС», директор фото- и видеофиксации столичного Центра организации дорожного движения Евгений Леглер, должны быть в принципе исключены ситуации, когда камера неверно распознает номерной знак того или иного автомобиля.

Нейросети, говоря языком специалистов – это некие математические модели (а также их программные или аппаратные реализации), построенные по принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей – сетей нервных клеток живого организма. Для понимания, что это дает в данном случае, достаточно знать, что нейросеть – это сеть, которая действует не только в соответствии с заданными алгоритмами и формулами, а способная «обучаться». «Этакий ребенок, который с каждым разом складывает пазл, делая все меньше ошибок», - говорится в учебнике по программированию для «чайников».

Таким образом, если раньше при первичной обработке информации, полученной с московских дорожных камер видеонаблюдения, специалист ЦОДД проверял, чтобы данные по автомобилю нарушителя соответствовали данным, содержащимся в базе ГИБДД, то теперь процесс сверки стал автоматическим. Система сама, быстро и без ошибок, свойственных «человеческому фактору», по габаритам и очертаниям автомобиля определяет его марку и сверяет ее с номерным знаком из базы ГИБДД. На данный момент, говорит Леглер, нейросеть уже «научили» распознавать автомобили 103 самых популярных в регионе брендов (это примерно 95% всех зафиксированных в Москве и области автомобилей). И чем дольше работает такая камера, тем меньше ошибок она способна совершить.

В итоге если противоречия между полученной картинкой с камеры видеонаблюдения и базой ГИБДД нет – данные по нарушителю быстро передаются в Госавтоинспекцию для реагирования (для последующей отправки «Письма счастья»). Но если система выявит несоответствие между номерным знаком и маркой автомобиля – материал поступает на дополнительную проверку к сотруднику Центра организации дорожного движения и затем к органам полиции (появляется смысл проверить подлинность номеров).