Итоги российского рынка: кто пришел и кто ушел в июле 2019 года?

240

Как по погоде, так и по изменениям на автомобильном рынке, середина лета выдалась жаркой. Всего одна модель (эх, зато какая!) ушла с рынка, одна поступила в продажу, три модели обновились и ещё одна вышла в спецсерии. Кроме них, в июле начался прием заказов на четыре ожидаемые новинки и ещё три других получили ценники. Посмотрим, о ком идет речь? Ушли:

В июле ушел в историю легендарный Volkswagen «Жук», который просуществовал на мировом рынке в общей сложности более 80 лет. Поступили в продажу:

Японский хэтчбек Mazda3 нового (4-го) поколения наконец добрался до российского рынка и теперь доступен по цене от 1 490 000 до 1 753 000 рублей. Новая «трешка» продается на выбор с двумя двигателями объёмом 1,5 литра (120 л.с.) и 2,0 литра (150 л.с.). Получили обновления:

Начнем с самого мощного обновления этого лета – LADA XRAY теперь доступен с бесступенчатой автоматической транcмиссией Jatco и двигателем Renault – при этом доплата за новый силовой агрегат составит 50 000 рублей.

Универсал LADA Largus получил менее сильные изменения, которые усилили корпоративную стилистику бренда. Так, компания добавила в экстерьер модели логотип с трехмерной ладьей и крупный шильд с названием марки на створке задних распашных дверей.

Кроме того, с 1 июля российские дилеры KIA предлагают кроссовер KIA Sportage в новой комплектации Luxe+ по цене от 1 724 900 рублей. В компании отметили, что она создана с учетом пожеланий российских автомобилистов – теперь кроссовер имеет бензиновый двигатель 2.0 MPI и передний привод. Получили спецсерии:

Chevrolet Camaro получил две специальные серии Shock Edition и Black Edition с эксклюзивной внешней и внутренней отделкой интерьера. Для российских покупателей выделено 30 и 20 таких маслкаров соответственно по цене 3 415 000 рублей и 3 315 000 рублей. Открыт прием заказов и/или объявлены цены:

Российские дилеры Porsche начали прием заказов на новый 911 Carrera в кузовах «купе» и «кабриолет». Стоимость 911 Carrera Coupe начинается от 7 млн 226 тыс. рублей, 911 Carrera Cabriolet – от 8 050 000 рублей.

Также начался прием заказов на новую модификацию Audi A7 Sportback 45 TFSI quattro, которая поступит в продажу уже осенью. Стоимость новинки начинается от 4 065 000 рублей.

А дилеры Toyota в июле начали приём заказов сразу на две модели: микроавтобус Toyota Hiace нового поколения, в который помещается 13 человек (цена от 3 043 000 рублей) и на новую эксклюзивную версию пикапа Hilux Exclusive Black по 2 862 000 рублей, которая придет на смену предыдущей топовой версии Exclusive.

Changan объявил стоимость нового кроссовера CS35PLUS – как стало известно, стартовая цена новинки составит 969 900 рублей. В продажу эта модель поступит уже 5 августа.

Также объявлены цены на новый пикап JAC T6, продажи которого стартуют в России уже осенью. Новинка будет представлена на российском рынке в двух комплектациях по цене от 1 299 000 рублей.