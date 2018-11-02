Итоги российского рынка: кто пришел и кто ушел в июле 2019 года?

сегодня, 15:30 240 0

Итоги российского рынка: кто пришел и кто ушел в июле 2019 года?

Как по погоде, так и по изменениям на автомобильном рынке, середина лета выдалась жаркой. Всего одна модель (эх, зато какая!) ушла с рынка, одна поступила в продажу, три модели обновились и ещё одна вышла в спецсерии. Кроме них, в июле начался прием заказов на четыре ожидаемые новинки и ещё три других получили ценники. Посмотрим, о ком идет речь? 

Ушли:

 

Volkswagen Beetle

В июле ушел в историю легендарный Volkswagen «Жук», который просуществовал на мировом рынке в общей сложности более 80 лет.

Поступили в продажу:

Mazda3

Японский хэтчбек Mazda3 нового (4-го) поколения наконец добрался до российского рынка и теперь доступен по цене от 1 490 000 до 1 753 000 рублей. Новая «трешка» продается на выбор с двумя двигателями объёмом 1,5 литра (120 л.с.) и 2,0 литра (150 л.с.).

Получили обновления:

LADA XRAY

Начнем с самого мощного обновления этого лета – LADA XRAY теперь доступен с бесступенчатой автоматической транcмиссией Jatco и двигателем Renault – при этом доплата за новый силовой агрегат составит 50 000 рублей.

LADA Largus

Универсал LADA Largus получил менее сильные изменения, которые усилили корпоративную стилистику бренда. Так, компания добавила в экстерьер модели логотип с трехмерной ладьей и крупный шильд с названием марки на створке задних распашных дверей.  

KIA Sportage

Кроме того, с 1 июля российские дилеры KIA предлагают кроссовер KIA Sportage в новой комплектации Luxe+ по цене от 1 724 900 рублей. В компании отметили, что она создана с учетом пожеланий российских автомобилистов – теперь кроссовер имеет бензиновый двигатель 2.0 MPI и передний привод.

Получили спецсерии:

Chevrolet Camaro

Chevrolet Camaro получил две специальные серии Shock Edition и Black Edition с эксклюзивной внешней и внутренней отделкой интерьера. Для российских покупателей выделено 30 и 20 таких маслкаров соответственно по цене 3 415 000 рублей и 3 315 000 рублей. 

Открыт прием заказов и/или объявлены цены:

Porsche 911 Carrera

Российские дилеры Porsche начали прием заказов на новый 911 Carrera в кузовах «купе» и «кабриолет». Стоимость 911 Carrera Coupe начинается от 7 млн 226 тыс. рублей, 911 Carrera Cabriolet – от 8 050 000 рублей. 

Audi A7 Sportback

Также начался прием заказов на новую модификацию Audi A7 Sportback 45 TFSI quattro, которая поступит в продажу уже осенью. Стоимость новинки начинается от 4 065 000 рублей. 

Toyota Hilux

А дилеры Toyota в июле начали приём заказов сразу на две модели: микроавтобус Toyota Hiace нового поколения, в который помещается 13 человек (цена от 3 043 000 рублей) и на новую эксклюзивную версию пикапа Hilux Exclusive Black по 2 862 000 рублей, которая придет на смену предыдущей топовой версии Exclusive. 

Changan CS35PLUS

Changan объявил стоимость нового кроссовера CS35PLUS – как стало известно, стартовая цена новинки составит 969 900 рублей. В продажу эта модель поступит уже 5 августа.

JAC T6

Также объявлены цены на новый пикап JAC T6, продажи которого стартуют в России уже осенью. Новинка будет представлена на российском рынке в двух комплектациях по цене от 1 299 000 рублей. 

BMW X6

BMW объявила цены на новый BMW X6, продажи которого на российском рынке стартуют в ноябре. Новинка будет доступна в четырех вариантах по цене от 5 млн 420 тыс. рублей до 6 млн 770 тыс. рублей.

Еще больше новинок, которые можно ожидать на российском рынке в 2019 году, смотрите в «Календаре новинок». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили обзор рынка автомобилей новинки audi audi a7 bmw bmw x6 changan chevrolet chevrolet camaro jac kia kia sportage lada lada largus lada xray mazda porsche toyota toyota hiace toyota hilux volkswagen volkswagen beetle

Новости на тему

ТОП-10 самых популярных дорогих внедорожников в РФ

вчера, 17:01

Все новости

Статьи на тему

Что появится на автомобильном рынке в ноябре? («Автостат»)

2 ноября 2018

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 автомобилей с автоматической трансмиссией на рынке РФ

вчера, 13:43

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью