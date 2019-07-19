Начались продажи LADA XRAY Cross с новым силовым агрегатом

Сегодня, 22 июля, в России стартовали продажи LADA XRAY Cross с бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco и двигателем Renault. Кроме этого, как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, автомобиль обзавелся еще мультимедийной системой с поддержкой Apple Car Play и Android Auto. Напомним, что цены на LADA XRAY Cross в новом исполнении появились на официальном сайте компании в минувшую пятницу. В соответствии с ними доплата за новый силовой агрегат составит всего 50 000 рублей.

Бесступенчатая автоматическая коробка передач доступна для LADA XRAY Cross, начиная уже с базовой комплектации Classic с пакетом Optima. Такой автомобиль стоит от 841 900 рублей. Комплектация Comfort предлагается от 884 900 рублей, Luxe доступен по цене в 934 900 рублей, а максимально оснащенный LADA XRAY Cross AT в комплектации Luxe с пакетом Prestige стоит от 966 900 рублей.

Что касается мультимедийных систем, то Apple Car Play и Android Auto выводят на экран в салоне автомобиля все необходимые функции, что превращает LADA XRAY Cross в «большой смартфон на колесах». Сам экран на приборной панели получил высокое разрешение и возможность реакции сразу на несколько прикосновений. Кроме того, теперь в систему встроен более эффективный микрофон обратной связи.

Напомним, что ранее АВТОВАЗ объявил о начале акции «Жаркие дни LADA». В рамках этой акции с 25 по 31 июля 2019 года будет проведен розыгрыш автомобилей LADA XRAY Cross с вариатором, а также сертификатов номиналом 4000 рублей на товары и услуги дилерского центра LADA.

В каких городах есть дилерские центры LADA, можно узнать на сайте «Цена Авто».