АВТОВАЗ проведет розыгрыш семи автомобилей LADA XRAY Cross

С 25 по 31 июля 2019 года в России пройдет акция «Жаркие дни LADA». В рамках данной акции будет проведен розыгрыш автомобилей LADA XRAY Cross с автоматической трансмиссией, а также сертификатов номиналом 4000 рублей на товары и услуги дилерского центра LADA.

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, розыгрыш автомобилей LADA XRAY Cross будет проводиться среди тех, кто купил в июле 2019 года новый автомобиль LADA. Кандидатом на обладание сертификата на 4000 рублей можно стать, зарегистрировавшись на сайте lada.ru и посетив дилерский центр LADA.

Каждый день, с 26 июля по 1 августа, будет разыгрываться по одному автомобилю LADA XRAY Cross в новой модификации со 113-сильным двигателем и бесступенчатой автоматической трансмиссией и по 300 сертификатов (в соответствии с количеством дилерских центров) на услуги сервисного центра, аксессуары и дополнительное оборудование. Таким образом, за время проведения акции всего будет разыграно 7 автомобилей LADA XRAY Cross и 2100 сертификатов номиналом 4000 рублей. Победителей акции «Жаркие дни LADA» определит генератор случайных чисел, а трансляция розыгрыша будет проведена в прямом эфире в группах LADA в соцсетях.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», производство LADA XRAY Cross с бесступенчатой автоматической трансмиссией фирмы Jatco стартовало на АВТОВАЗе 19 июня, а в продажу модель поступит позже. Между тем, в июне реализация автомобилей семейства LADA XRAY показала рост впервые за четыре последних месяца.

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