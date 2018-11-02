Стали известны цены на LADA XRAY Cross с вариатором Jatco и мотором Renault

Производство внедорожной версии LADA XRAY Cross с бесступенчатой трансмиссией Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk началось 19 июня. А ровно через месяц на официальном сайте LADA появился полный прайс-лист на эту модель с приставкой «АТ».

На выбор покупателю предоставляется четыре комплектации Classic/Optima по цене 841,9 тыс. руб., Comfort – за 884,9 тыс. руб., Luxe – за 934,9 тыс. руб. и топовая Luxe/Prestige – за 966,9 тыс. руб. Таким образом, разница между «механикой» и «автоматом» составляет 50 тыс. руб.

Как сообщается на промо-странице новинки, «автоматическая трансмиссия – это комфортное и уверенное движение по всем типам дорог. У LADA XRAY Cross с новой коробкой передач две педали: газ и тормоз. Управление удобно и интуитивно – автомобиль ускоряется плавно, без малейших рывков, сохраняя при этом отличную топливную экономичность».

Цены на LADA XRAY Cross с механической трансмиссией сегодня варьируются от 754,9 тыс. до 913,9 тыс. руб. Для этой модели с МКП предусмотрено 5 комплектаций с бензиновым двигателем объемом 1,8 л мощностью 122 л.с. XRAY Cross с «автоматом» будет выпускаться в паре с двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 л (113 л.с.).

Как пишет «Российская газета», в будущем аналогичный «автомат» и двигатель получат стандартный XRAY и семейство Vesta. Производство аналогичной LADA Vesta начнется в декабре 2019 года, но в продажу автомобиль поступит только в начале 2020-го.