АВТОВАЗ начал выпуск LADA XRAY Cross с автоматической трансмиссией

АВТОВАЗ начал производство внедорожной версии хэтчбека LADA XRAY Cross с бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco. О дате начала продаж, ценах и комплектациях новой модификации автомобиля будет объявлено дополнительно, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Как отмечается, основная особенность агрегата в том, что здесь в конструкции дополнительно используется двухступенчатый редукторный сектор. Это решение позволило сделать трансмиссию компактнее и на 13% легче. Такое решение повышает тяговые характеристики, и при этом не боится низких температур, пробуксовок и тяжелых нагрузок, а кроме того, обеспечивает более высокую топливную экономичность. При необходимости данный тип трансмиссии дает возможность имитировать ручной режим переключения передач, что облегчает обгоны, движение в гору, буксирование прицепа, торможение двигателем, а также повышает акустический комфорт в салоне автомобиля.

Новая трансмиссия на LADA XRAY Cross устанавливается в паре с 1,6-литровым двигателем Альянса HR-16, который производится в Тольятти. Следует отметить, что снаряженная масса автомобиля и рекордный дорожный просвет (215 мм) не изменились.

Напомним, в настоящее время LADA XRAY Cross доступен с двигателем 1,8 л (122 л.с.) и механической коробкой переключения передач. Стоимость модели составляет от 754 тыс. 900 рублей до 913 тыс. 900 рублей в максимальном оснащении, без учета спецпредложений. LADA XRAY Cross получил оригинальные передние бамперы, черные накладки на колесные арки и пороги, молдинги на дверях и новый задний бампер с интегрированной накладкой, а также рейлинги на крыше. Благодаря установке 17-дюймовых колес и более длинных пружин дорожный просвет LADA XRAY Cross увеличен со 195 мм до 215 мм, а подрамник силового агрегата усилен. Для LADA XRAY Cross разработаны новые настройки системы контроля устойчивости (ESC).

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