Changan объявил стоимость нового кроссовера CS35PLUS

Компания Changan расширяет модельную линейку на российском рынке и представляет новый кроссовер CS35PLUS. Как сообщает пресс-служба китайского автопроизводителя, стартовая цена новинки составит 969,9 тыс. рублей. В продажу модель поступит уже 5 августа.

Отмечается, что автомобиль длиной 4335 мм, шириной 1825 мм и длиной 1660 мм имеет одни из лучших габаритов в своем сегменте, что должно сделать его более вместительным. Под капотом нового кроссовера установлен бензиновый мотор объемом 1,6 л мощностью 128 л.с., который агрегатируется с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач производства компании Aisin.

В качестве опций, которые предлагает Changan CS35PLUS, можно выделить следующие: бесключевой доступ, дистанционный запуск двигателя, систему Start/Stop, климат-контроль с функцией ионизации, круиз-контроль, камеру заднего вида, датчики парковки с расстоянием до объекта, электропривод зеркал с функцией складывания, шестипозиционную электрическую регулировку сиденья водителя, электрический люк, регулировку руля по высоте и по вылету, несколько режимов рулевого управления, 10,25 дюймовый экран с разрешением 1920*720, возможность воспроизведения музыки через Bluetooth, функцию использования громкой связи, управление основными функциями автомобиля с помощью кнопок, расположенными на руле, персонификацию мультимедиа под разных водителей. Кроме этого, в автомобиле есть 30 различных отсеков для хранения вещей.

Как отмечает заместитель генерального директора Changan International и генеральный директор Changan Motors Rus Сунь Цзэцзюнь, новый кроссовер CS35PLUS был представлен в Китае осенью 2018 года, а уже спустя два месяца данная модель стала бестселлером на локальном рынке и в ряде других стран. «Ежемесячно продажи CS35PLUS составляют более 20 тыс. единиц. Я уверен, что и в России новинка будет оценена по достоинству и найдет своих потребителей», - сообщил он.

Стоит отметить, что Changan уже несколько лет является лидером по продажам на китайском рынке среди других местных брендов. История компания началась в далеком 1862 году, а первый автомобиль марки сошел с конвейера в 1959 году. Сегодня у компании есть 15 производственных баз по всему миру и 35 заводов по производству автомобилей и двигателей.

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