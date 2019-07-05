В России начались продажи KIA Sportage в комплектации Luxe+

Российские дилеры KIA с 1 июля начали предлагать клиентам кроссовер KIA Sportage в новой комплектации Luxe+. Как сообщает пресс-служба корейской марки, стартовая цена автомобиля составляет 1 724 900 рублей. В таком исполнении кроссовер оснащается бензиновым двигателем 2.0 MPI и имеет передний привод.

Отмечается, что новая комплектация создана по результатам исследования мнений и пожеланий российских клиентов и займет место между наиболее популярной в настоящее время версией Luxe и более оснащенной Prestige. Дополнительное оснащение кроссовера Sportage в комплектации Luxe+ включает светодиодные основные фары, отличающиеся более ярким и плотным светом, а также более длительным сроком службы.

Также для максимального удобства водителя, в этой комплектации KIA Sportage оснащается системой бесключевого доступа с «интеллектуальным» ключом Smart Key и запуском/остановкой двигателя при помощи кнопки. В ходе опроса предпочтений клиентов данные опции были названы в числе наиболее желанных.

Кроме переднеприводной версии, кроссовер KIA Sportage в комплектации Luxe+ доступен и с полным приводом. С мотором 2.0 MPI его стоимость составит 1 804 900 рублей, а дизельным агрегатом 2.4 GDI – 1 914 900 рублей.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», KIA Sportage входит в пятерку самых популярных SUV на российском рынке. По итогам первого полугодия 2019 года его продажи составили 15 588 экземпляров, что на 6,4% ниже результата годичной давности.

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