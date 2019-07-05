Новый Toyota Hiace доступен для заказа в России

Российские дилеры Toyota начали прием заказов на микроавтобусов Toyota Hiace нового поколения. Стоимость новинки составляет от 3 млн 043 тыс. рублей, сообщает пресс-служба японской марки.

Главные отличия шестого поколения Toyota Hiace – это принципиально новая платформа и новая полукапотная компоновка. Длина автомобиля увеличилась на 535 мм (до 5915 мм), а колесная база – на 750 мм (до 3860 мм). Таким образом внутреннее пространство увеличилось на 256 мм. Благодаря этому в салоне нового Hiace помещается не 12 человек, как раньше, а 13.

Новый Hiace во всех комплектациях имеет мультифункциональный руль с регулировкой по наклону и вылету и кнопками управления аудиосистемой и маршрутным компьютером, цветной многофункциональный дисплей на приборной панели, передние электростеклоподъемники с функцией открытия одним нажатием и др. Кроме того, в стандартное оснащение входят галогенная оптика со светодиодными дневными ходовыми огнями, климат-контроль передней части салона с дополнительным кондиционером и отопителем пассажирского салона, датчик света, боковые зеркала с электроприводом регулировки и складывания.

Что касается систем безопасности, в оснащение нового Hiace включены фронтальные подушки безопасности, ABS, система курсовой устойчивости (VSC), усилитель экстренного торможения, система распределения тормозных усилий, включение аварийной сигнализации при экстренном торможении.

Под капотом нового Hiace установлен турбодизельный двигатель объемом 2,8 литра, который работает в паре с 6-ступенчатой гидромеханической коробкой передач. Максимальная мощность составляет 150 л.с., а большая часть крутящего момента в 420 Нм доступна уже в низком рабочем диапазоне.

Кроме того, впервые в истории, помимо вместительной 13-местной версии Toyota Hiace, осенью 2019 года будет доступен 9-местный Hiace VIP-универсал, для управления которым достаточно водительских прав категории B. В VIP-версии новый Hiace будет представлен с 9-местной компоновкой салона, автоматической коробкой передач и пружинной задней подвеской для совершенно иного уровня комфорта. Автомобиль получит иной экстерьер и премиальный салон с капитанскими креслами, а также впервые в классе будет оснащен пакетом систем активной безопасности Toyota Safety Sense.

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