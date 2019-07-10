Volkswagen «Жук» ушел в историю

Сегодня в мексиканском городе Пуэбла-де-Сарагоса сошел с конвейера последний Volkswagen Beetle – легендарный «Жук», который просуществовал на мировом рынке в общей сложности более 80 лет, сообщают «Ведомости».

Он создавался в 1938 году как «народный автомобиль», аналог американского Ford T, и должен был вмещать семью из пяти человек и развивать скорость до 100 км/ч. Такую задачу поставил рейхсканцлер Германии Адольф Гитлер австрийскому инженеру Фердинанду Порше. И последний справился с ней блестяще! «Жук» стал невероятно популярен – с момента создания по всему миру было продано более 21,5 млн его экземпляров.

С 1967 года завод в Пуэбле был одним из основных производителей этой модели для рынка Мексики и всей Латинской Америки. До недавнего времени эти машины почти повсеместно использовались в Мехико в качестве такси из-за их низкой цены и большого распространения. В последние годы власти города запретили перевозить в них людей в коммерческих целях, но в некоторых городах Мексики, к примеру в «серебряном» городе Таско, где улочки очень узкие, они до сих пор с успехом возят туристов.

За свою многолетнюю историю Volkswagen «Жук» претерпел множество изменений как внутри, так и снаружи – он неоднократно выпускался в кузовах «седан», «купе» и «кабриолет», оснащался дизельным и бензиновым двигателем, и даже участвовал в европейских и американских гонках ралли в 70-х годах прошлого века. Сегодня последний изготовленный автомобиль отправился музей в Пуэбле, однако, вполне возможно, что в будущем мы увидим электромобиль, созданный на базе «Жука» – об этом заявлял главный дизайнер Volkswagen Клаус Бишофф.

В России сегодня насчитывается 3,5 тысячи «Жуков», около половины которых было произведено после 2012 года.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».