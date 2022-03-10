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Информация о мировом авторынке представлена новостными материалами о новинках автомобильного мира, аналитическими обзорами о рынках отдельных стран Европы – Великобритании, Германии, Франции, Испании, Италии и др. Периодически мы публикуем обзоры об авторынках Китая, США, Японии. Статистику мирового авторынка в динамике можно увидеть в разделе «Инфографика». Наши ежемесячные обзоры по автомобильному рынку России содержат раздел «Мировой авторынок», в которм собраны данные по продажам автомобильных брендов и компаний. Источниками данных служат ACEA, ADAC, ассоциаций автопроизводителей Японии, Китая и других стран.
Автомобильная статистика по авторынкам стран Содружества также представлена на нашем сайте. В частности, регулярно публикуются обзоры рынка по Казахстану. В автоновостях бывает представлена информация о рынках Украины, стран Прибалтики.
Российский автомобильный рынок в последние годы динамично развивается и этим привлекателен для игроков мирового авторынка. В свою очередь, авторынок России интегрирован в структуру мирового авторынка и зависит от его колебаний.
10 марта 2022, 09:16
Авторынок Германии в феврале увеличился на 3,2% и составил 200512 машин. Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), положительная динамика фиксируется второй месяц подряд, что отчасти обусловлено эффектом низкой базы.
9 марта 2022, 16:03
Автомобильный рынок России, который в феврале продолжил падение, тем не менее поднялся на третье место в европейском рейтинге.
2 марта 2022, 08:03
Японский авторынок в феврале снизился на 18,6% до 184729 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Японской ассоциации автодилеров (JADA), за два первых месяца 2022 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 366655 машин (-15,6%).
28 февраля 2022, 12:18
Автомобильный рынок Италии в январе сократился на 19,7% и составил 107814 машин. Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), отрицательный результат обусловлен продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за дефицита полупроводников для их производства, который, как ожидают в ANFIA, может быть ликвидирован не ранее 2023 года.
27 февраля 2022, 08:00
Испанский авторынок в январе увеличился на 1% и составил 42377 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), нынешний результат оказался вдвое ниже потенциального объема продаж, что обусловлено продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за дефицита полупроводников для их производства, который, как ожидают в ANFAC, в течение 2022 года будет постепенно сокращаться.
25 февраля 2022, 11:24
Компактный хэтчбек Dacia Sandero в январе стал самой продаваемой моделью на европейском рынке. Как отмечают в Dacia, благодаря выходу нового поколения Sandero в прошлом году, эта модель укрепила свои позиции в Европе, обеспечивая более 40% в общем объеме реализации марки.
23 февраля 2022, 12:00
Автомобильный рынок Франции в январе снизился на 18,6% до 102901 машины. Таким образом, отрицательная динамика фиксируется восьмой месяц подряд, что обусловлено постоянными перебоями в поставках новых автомобилей из-за нехватки полупроводников для их производства.
22 февраля 2022, 09:54
Авторынок Германии в январе увеличился на 8,5% и составил 184112 машин. Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), положительный результат зафиксирован впервые с июня прошлого года. Кроме того, заказы на новые автомобили увеличились на 53%, что позволяет рассчитывать на сохранение роста продаж в дальнейшем.
21 февраля 2022, 12:12
В рейтинге крупнейших мировых авторынков, составленном по итогам 2021 года, Россия находится на 11 позиции. Такие данные привел директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков в своем докладе на форуме автобизнеса «ForAuto – 2022. Итоги и прогнозы авторынка».
21 февраля 2022, 09:16
Мировой авторынок в январе снизился на 1,2% до 6 млн 571 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей.
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