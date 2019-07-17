Новая версия Audi A7 Sportback доступна для заказа в России

Российские дилеры Audi начали прием заказов на новую модификацию Audi A7 Sportback 45 TFSI quattro, которая поступит в продажу в октябре 2019 года. Стоимость новинки составляет от 4 млн 065 тыс. рублей, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Четырехдверное купе предлагается с бензиновым двигателем 2.0 TFSI мощностью 245 л.с. в сочетании с 7-ступенчатой коробкой передач S tronic и системой полного привода quattro с технологией ultra. Автомобиль преодолевает отметку 100 км/ч за 6,2 секунды, расход в комбинированном цикле составляет 6,8 л на 100 км пути.

Покупателям на выбор доступны три линии оснащения – Advance, Sport и Design. В стандартное оснащение Audi A7 Sportback 45 TFSI входят светодиодная оптика, система старт/стоп, информационно-развлекательная система MMI Radio plus с MMI touch response, датчики дождя и света, комбинированная отделка кожей / искусственной кожей, электрорегулировка передних сидений с функцией памяти настроек для сиденья водителя, обогрев передних сидений, мультифункциональный руль с кожаной отделкой, климат-контроль с индивидуальной настройкой для водителя и переднего пассажира, парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади, круиз-контроль и др.