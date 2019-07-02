02.07.19 Прочитали 355 раз

Toyota Hilux получил новую топ-версию в России

Toyota Hilux получил новую топ-версию в России

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев
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Российские дилеры Toyota начали прием заказов на новую эксклюзивную версию пикапа Hilux Exclusive Black. Стоимость новинки составляет 2 млн 862 тыс. рублей, сообщает пресс-служба японской марки. Автомобиль оснащается 2,8-литровым турбодизелем (177 л.с.), 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Новое исполнение Toyota Hilux приходит на смену предыдущей топовой версии Exclusive и представляет собой модели в максимальном оснащении с оригинальными дизайнерскими акцентами темного цвета в экстерьере и интерьере.

Так, экстерьер Toyota Hilux Exclusive Black отличают черные легкосплавные колесные диски, окантовка решетки радиатора и противотуманных фар цвета темный хром, а также черные глянцевые элементы: центральная вставка на переднем бампере, молдинг на капоте, корпуса зеркал заднего вида и ручки дверей.

Автомобиль получил полностью черный салон (включая потолок), декоративные вставки под рояльный лак и обивку сидений перфорированной кожей. Кроме того, особенностью модели стало эксклюзивное исполнение панели приборов и уникальный комплект ключей, дизайн которых зарезервирован за серией Exclusive Black.

Серия Exclusive Black дополняет другие доступные в России комплектации популярного
пикапа – «Стандарт», «Комфорт» и «Престиж». По итогам пяти месяцев 2019 года в России
реализован 1126 пикап Toyota Hilux, причем 59% продаж приходится на версии с
автоматической коробкой передач, а 46% – на топовые комплектации. Новая серия
призвана закрепить успех модели в сегменте, где по итогам пяти месяцев 2019 года
Toyota Hilux занимает долю в 46,5% – это больше, чем совокупные продажи основных конкурентов модели.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: новинки цены спецверсии toyota toyota hilux

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