Объявлены цены на новый 911 Carrera в кузовах «купе» и «кабриолет»

Российские дилеры Porsche начали прием заказов на новый 911 Carrera в кузовах «купе» и «кабриолет». Стоимость 911 Carrera Coupe начинается от 7 млн 226 тыс. рублей, 911 Carrera Cabriolet – от 8 млн 050 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Porsche.

Новые модели оснащаются 3-литровым шестицилиндровым оппозитным двигателем мощностью 385 л.с. с двойным турбонаддувом. Передачу крутящего момента обеспечивает новая 8-ступенчатая коробка передач с двумя сцеплениями (PDK). В результате разгон с места до 100 км/ч у 911 Carrera Coupe занимает 4,2 секунды, а максимальная скорость составляет 293 км/ч. В комплектации с опциональным пакетом Sport Chrono время разгона до «сотни» сокращается еще на 0,2 секунды. Расход топлива, пересчитанный по методу NEDC, для Coupe составляет 9,0 л/100 км, для Cabriolet 9,2 л/100 км (в смешанном цикле).

Серийное оснащение Carrera почти полностью соответствует модели 911 Carrera S и включает высококачественный интерьер с 10,9-дюймовым сенсорным дисплеем, широкие сетевые возможности и инновационные системы помощи водителю, например, режим Porsche Wet для еще более безопасного движения по мокрым дорогам. Отличительные особенности модельного варианта 911 Carrera – меньший размер колес и тормозов, а также одинарные выхлопные патрубки.

Так, с целью оптимизации ходовых качеств автомобиль комплектуется разноразмерными шинами. На передней оси установлены шины размером 235/40 ZR на 19-дюймовых легкосплавных дисках, на задней – шины размером 295/35 ZR на 20-дюймовых дисках. Замедление обеспечивают тормоза с 330-миллиметровыми тормозными дисками и четырехпоршневыми моноблочными фиксированными суппортами, окрашенными в черный цвет.

Напомним, ранее российские дилеры Porsche начали прием заказов на восьмое поколение Porsche 911. Базовая цена на 911 Carrera S в России составит 8 млн 116 тыс. рублей, на 911 Carrera 4S – 8 млн 587 тыс. рублей. Турбированный оппозитный 6-цилиндровый двигатель моделей 911 Carrera S и 911 Carrera 4S теперь развивает 450 л.с. За передачу мощности отвечает новая 8-ступенчатая автоматическая коробка передач с двумя сцеплениями. Внешний дизайн полностью переработан и подчеркивает прирост мощности у 911 серии 992. Значительно расширенные колесные арки скрывают в себе 20-дюймовые передние и 21-дюймовые задние колеса. Задняя часть с подчеркнуто узкой центральной секцией теперь имеет одинаковую ширину с другими моделями. Передняя часть кузова стала шире на 45 мм. Утопленные в двери выдвигающиеся ручки с электроприводом позволили добиться зауженной и гладкой боковой поверхности. Расположенный между новыми светодиодными фарами капот с выраженным углублением напоминает о первых поколениях 911. Ключевым элементом задней части всех моделей является значительно расширенный задний спойлер с изменяемым положением, а также сплошная тонкая светодиодная полоса. Весь кузов автомобиля, за исключением передней и задней части, теперь изготавливается из алюминия. Что касается интерьера, информация для водителя выводится на два тонких безрамочных дисплея, расположенных по обе стороны от фирменного центрального тахометра Porsche. При этом центральный дисплей PCM теперь имеет диагональ 10,9 дюйма. Среди особенностей нового Porsche 911 стоит упомянуть новые системы помощи водителю, включая специальный режим движения Porsche Wet для еще более безопасного движения по мокрым дорогам и систему ночного видения с тепловизионной камерой, а также комплексные возможности связи – теперь с использованием функций роевого интеллекта.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».