Объявлены цены на новый BMW X6

Компания BMW объявила цены на новый BMW X6, продажи которого на российском рынке стартуют 30 ноября текущего года. Премьера новинки состоится в сентябре на Франкфуртском автосалоне, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Новый BMW X6 с начала производства будет доступен в России в четырех вариантах. автомобиль будет продаваться по цене от 5 млн 420 тыс. рублей до 6 млн 770 тыс. рублей. Также специально для российских клиентов разработаны 4 Launch пакета с набором самых востребованных опций.

По сравнению с предшественником габариты автомобиля немного изменились: на 26 мм выросла длина (4935 мм), на 15 мм увеличилась ширина (2004 мм), а колесная база растянулась на 24 мм (до 2975 мм). При этом BMW X6 стал на 6 мм ниже (1696 мм), а передняя колея расширилась на 44 мм (1684 м), за счет чего снизился центр тяжести. Объем багажника не изменился (580 литров), однако возможностей для трансформации стало больше благодаря заднему сиденью, которое складывается в пропорции 40:20:40.

Новый BMW X6 первым среди всех автомобилей марки получит подсветку решетки радиатора BMW Iconic Glow. Внутренняя часть решетки будет подсвечиваться мягким белым светом при отпирании и разблокировании автомобиля, кроме того, водитель может активировать работу подсветки даже при движении автомобиля. Для российского рынка лазерные фары BMW Laserlight с дальностью действия 500 метров уже входят в базовую комплектацию.

Еще одна особенность нового автомобиля – панорамная стеклянная крыша Sky Lounge, прозрачная поверхность которой увеличилась на 83% по сравнению с автомобилем предыдущего поколения. В крышу вмонтировано более 15 тыс. светодиодных элементов, имитирующих звездное небо. В стандартное оснащение входит световая дорожка с функцией подсветки подхода к дверям.

BMW X6 доступен с пневмоподвеской всех колес с пятью уровнями и автоматическим выравниванием. Вручную автомобиль можно поднять или опустить на 40 мм относительно стандартного дорожного просвета, который составляет 214 мм. В качестве опции можно заказать пакет xOffroad, включающий защиту передней части днища, блокировку заднего дифференциала с электронным управлением и ездовую электронику с четырьмя режимами движения. Интегральное активное рулевое управление с подруливающей задней осью – также в списке опций.

Среди новшеств нового BMW X6 – опциональный комплекс Driving Assistant Professional, включающий помощь при рулении, систему удержания в полосе, ассистента движения в пробке, а также защиту от боковых столкновений. Автомобиль с такой системой реагирует на пешеходов и предупреждает о возможности столкновения сзади.

Наиболее мощная и динамичная версия BMW X6 M50i оснащена 4,4-литровым мотором V8 мощностью 530 л.с. и с крутящим моментом 750 Нм. Такой автомобиль по умолчанию комплектуется адаптивной М подвеской с системой электронной регулировки жесткости амортизаторов Dynamic Damper Control, сервотроником с двумя вариантами настроек, М выхлопом и 21-дюймовыми колесами.

Внешне BMW X6 M50i отличается передним бампером с большим воздухозаборником, диффузором сзади, окрашенными в цвет Серый Церий наружными зеркалами, воздухозаборниками, обозначениями модели и выхлопными патрубками. В салоне черные спортивные сиденья с отделкой Vernasca и спортивный кожаный M руль.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».