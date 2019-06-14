Новая Mazda3 появится на российском рынке в июле

Компания Mazda объявила о выходе на российский рынок новой Mazda3 в кузове хэтчбек. В продаже у дилеров новинка появится в июле нынешнего года.

Напомним, мировая премьера новой Mazda3 состоялась на автосалоне в Лос-Анджелесе. Модель представлена в двух версиях – хэтчбек и седан. В основе Mazda3 новая архитектура SKYACTIV-Vehicle, сообщает пресс-служба японской марки.

В России Mazda3 будет представлена с двумя двигателями линейки SKYACTIV-G 1.5 (120 л.с.) и 2.0 л (150 л.с.). Новая Mazda3 оснащена системой G-Vectoring Control Plus, которая расширяет функции предыдущей GVC и предлагает улучшенные алгоритмы в экстремальных условиях движения при перестроениях и поворотах.

Впервые для российских комплектаций автомобилей Mazda, на новой «трешке» представлен адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go – Mazda Radar Cruise Control (MRCC). Система использует радар миллиметрового диапазона радиоволн для определения расстояния до впереди идущегоавтомобиля и скорости сближения с ним.

«По нашим расчетам, самой востребованной будет комплектация Active. На долю новой комплектации Supreme придется более четверти продаж. Как раз в нее входит новая опция, Mazda Radar Cruise Control», – отмечает директор по маркетингу Mazda Motor Rus Андрей Глазков.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2019 года российские дилеры Mazda реализовали 11155 автомобилей, что на 4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля Mazda составила 1,6%, согласно данным АЕБ. Бестселлером Mazda остается кроссовер CX-5. Напомним, в июне компания Mazda представила обновленный кроссовер CX-5 для российского рынка, который стал доступен с модернизированной системой G-Vectoring Control Plus, улучшающей управляемость, а также с мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto. Цены на новинку составляют от 1 млн 579 тыс. до 2 млн 497 тыс. рублей.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».