Chevrolet Camaro получил новые спецсерии в России

Российские дилеры Chevrolet начали продажи двух специальных серий маслкара Camaro 2019 модельного года. Автомобиль получил эксклюзивную внешнюю и внутреннюю отделку интерьера – Shock Edition и Black Edition. Стоимость этих спецсерий составляет 3 млн 415 тыс. рублей и 3 млн 315 тыс. рублей соответственно. Количество автомобилей ограничено, сообщает пресс-служба Chevrolet.

Автомобили специальной серии Chevrolet Camaro Shock Edition получили оригинальный цвет кузова Shock (ярко-желтый), декоративные полосы Rally Stripe черного цвета, легкосплавные колесные диски размерности 20 дюймов черного цвета и бейдж специальной серии Shock Edition. Сиденья маслкара выполнены из кожи черного цвета. На российском рынке эта серия представлена в количестве 30 автомобилей.

Новая серия Chevrolet Camaro Black Edition включает в себя декоративные полосы на передних крыльях, эксклюзивный черный цвет кузова, легкосплавные колесные диски размерности 20 дюймов черного цвета и бейдж специальной серии Black Edition. Cиденья Chevrolet Camaro Black Edition выполнены из кожи черного цвета, в интерьере добавлены элементы отделки, окрашенные в красный цвет. Для России представлено 20 автомобилей этой серии.

Chevrolet Camaro оснащается турбированным двигателем Camaro 2,0 л мощностью 238 л. с. и крутящим моментом 400 Н•м, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с подрулевыми лепестками. У обновленного Chevrolet Camaro 2019 элементы решетки радиатора, воздухозаборники капота и бампера спроектированы таким образом, чтобы оптимизировать воздушный поток для охлаждения компонентов, максимального уменьшения аэродинамического сопротивления и подъемной силы. Автомобиль набирает скорость 100 км/ч за 5.9 секунд.

Chevrolet Camaro 2019 модельного года оснащается мультимедийной системой 3 поколения с абсолютно новыми функциями, обеспечивающими персонализацию и интуитивно понятный интерфейс.

По итогам пяти месяцев 2019 года продажи Chevrolet Camaro на российском рынке выросли на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.