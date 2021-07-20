АВТОВАЗу – 55! Две «пятерки» – возраст перемен?

У АВТОВАЗа две главных даты в году - 19 апреля (День выпуска первых автомобилей в 1970-м) и 20 июля - дата подписания в 1966 году правительственного постановления о строительстве Волжского автомобильного завода, фактически День рождения. Сегодня этому историческому документу, а значит и заводу, исполняется 55 лет. «Возраст отличников» - так россияне называют 55-летие, когда обычный человек отмечает такую дату. Давайте вместе посмотрим, чем же особенным отличился наш отечественный автопроизводитель-юбиляр к этой дате ... Хотя, стоп! Ошибочка вышла! АВТОВАЗ остается отечественным только в наших головах и территориально, а юридически - является частью бизнес-подразделения Dacia-LADA в структуре Renault Group. Более того, в рамках продолжающейся мировой глобализации и в свете недавних заявлений руководства предприятия - скоро на этом заводе не останется даже платформ отечественного инжиниринга, на основе которых будут создаваться новые модели. Юбилей - время подводить итоги Что такое АВТОВАЗ для России – вчера, сегодня, завтра? Лучше всего о прошлой деятельности автозавода говорят цифры выпущенной им продукции. За 55 лет АВТОВАЗ, как сообщает его пресс-служба, произвел более 30 миллионов автомобилей более чем 50 разных моделей. На 1 января 2021 года, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в России числилось 13 млн 766,1 тыс. автомобилей марки LADA. Это машины, которые были собраны в разные годы на разных производственных площадках самого АВТОВАЗа в Тольятти и связанных с ними предприятий (ижевской площадке, сызранской, чеченской и др.). Половина из них сегодня находится в двух федеральных округах – Приволжском (27,3%) и Центральном ФО (23%). Если посмотреть географию любителей LADA с еще более глубокой детализацией – до объемов автопарков регионов, - то окажется, что больше всего продукцию завода уважают в Краснодарском крае, Башкортостане и Самарской области.

Последние два года для АВТОВАЗа были достаточно успешными: предприятие заявляло о росте объемов продаж и о прибыли по РСБУ. Так, по итогам 2020 года эта прибыль составила 741,656 млн рублей. Из других приятностей прошлого года: себестоимость продаж автомобилей снизилась на 13,2%; валовая прибыль выросла (с 20,437 млрд до 20,995 млрд рублей), коммерческие и управленческие расходы предприятия сократились (подробности здесь), прибыль от продаж выросла на 63,9%. Минусы, конечно, тоже были и есть, куда ж без них – это и снижение экспортных поставок, и рост обязательств по кредитам, и снижение численности работников, и другие. Но в юбилей не принято говорить о потерях и недостатках. Поэтому давайте продолжим о достижениях и значимости завода для страны. Реализовав в России за 2020 год 343 512 автомобилей LADA, АВТОВАЗ достиг своеобразного рекорда последних девяти лет: доля марки LADA на российском рынке составила 21,5%. Кстати, по итогам 1 полугодия 2021 года этот показатель стал еще выше: доля АВТОВАЗа достигла 23%. В модельный ряд, выпускаемый АВТОВАЗом, не так давно вернулась LADA Niva. Напомним, что ее платформу в конце 90-х годов отдавали в СП с американской GM, понимая, что не хватает средств для запуска в серийное производство. Почти два десятка лет мы ломали свой язык, называя нашу бывшую «Ниву» LADA 4x4, но уже все вернулось на круги своя. Правда, теперь производственную площадку завода «ЛАДА Запад Тольятти», где выпускалась Chevrolet Niva, понадобится законсервировать. Надеемся, что не надолго. Процесс перевода Niva Travel на линию Niva Legend уже идет, и до конца летнего корпоративного отпуска на заводе в августе 2021 года его планируется завершить. Находки, потери Из других событий хроники, связанной с тольяттинским предприятием, стоит отметить небольшую паузу в производственных связях АВТОВАЗа с Казахстаном: в феврале 2021 года локальное производство автомобилей LADA в Казахстане и получение машинокомплектов с АВТОВАЗа было остановлено, однако уже в конце марта возобновлено. В канун юбилея АВТОВАЗа мы вспомнили об этой паузе лишь потому, что она подчеркнула большую важность продукции предприятия для страны-соседа: ведь даже такая небольшая остановка производства, как отметили эксперты, сразу вылилась в рост цен на местном авторынке. Сейчас официально объявлено, что в течение нынешнего года АВТОВАЗ планирует запустить аналогичную локальную сборку LADA (причем не только LADA, но и Renault) еще и в Узбекистане. Совместно со своим партнером «АТС-Авто» «АВТОВАЗ» продолжает выпускать небольшие партии битопливных автомобилей LADA, работающих не только на бензине, но и на газе. В июне был выпущен уже 10-тысячный такой автомобиль. Между тем в нашей стране все еще продолжаются споры на тему, стоит ли гнаться за Европой в электрификации транспорта или пока в борьбе за экологию остановиться на пропаганде активного использования газового топлива, более чистого по воздействию на природу, чем бензин. Весной стало известно, что АВТОВАЗ так же, как и другие автопроизводители, работает над созданием собственных автоматизированных систем безопасности и помощи водителю ADAS. Речь идет о таких интеллектуальных помощниках, как устройство слежения (предупреждения о смене полосы) за разметкой, удержание в полосе, предупреждение ДТП превентивным торможением, считывание дорожных знаков, обмен автомобиля информацией с инфраструктурой дороги и прочее. Времена меняются, и то, что раньше было доступно только в премиальном сегменте, на конкурентном рынке начинают активно предлагать и в сегменте массовом. В апреле 2021 года АВТОВАЗ также начал продажи автомобилей с новой мультимедийной системой LADA EnjoY Pro с Яндекс.Авто.

Назад в будущее. Неожиданно В мае 2021 года стало известно, что АВТОВАЗ уже в довольно близкой перспективе планирует отказаться от собственной платформы LADA B/C, на которой построена флагманская модель LADA Vesta. Причина – платформа не может обеспечить модульный подход, позволяющий создавать на ней легковые автомобили и кроссоверы разных классов. Кроме того, она не обладает необходимой архитектурой, которая нужна для внедрения электронных элементов телематики и современных систем активной безопасности и контроля. В новом стратегическом плане Renault фигурирует платформа CMF-B, которую планируют использовать сразу для двух брендов (Dacia и LADA). Заявлено, что оба они останутся отдельными компаниями со своей собственной историей и стратегией, которые вместе будут выпускать ежегодно более 1 млн автомобилей на базе CMF-B, перейдя с 4 платформ на одну и сократив количество типов кузовов с 18 до 11. Автомобили Renault на новой платформе CMF-B тоже планируется производить на мощностях АВТОВАЗа. А что касается LADA, к 2025 году обещано, что АВТОВАЗ выведет на рынок четыре новых модели LADA (на новой платформе CMF-B). Так, на 2023 год запланирован выход двух моделей В-класса, а в 2024 году появится новое поколение внедорожника Niva, который получит две версии – с компактной и удлиненной колесной базой. Новая Niva будет поставляться на экспорт и появится, в частности, на рынках стран Европы и Латинской Америки. Кроме того, в 2025 году в модельном ряду LADA появится новый автомобиль сегмента С-SUV. Впрочем, с поставками LADA в Европу все может измениться. Пару лет назад АВТОВАЗ из-за ужесточения экологических норм вообще уходил с европейских рынков. Сейчас он надеется вернуть интерес европейцев к себе внедорожником LADA Niva нового поколения, который будет представлен в 2024 году. Но… к этому времени Европа может вообще перестать пускать к себе на рынок бензиновые автомобили. Останется ли LADA в лидерах продаж на рынке? Недавно руководство концерна Renault заявило о переводе в течение пяти лет ключевых моделей АВТОВАЗа в более дорогой сегмент. Среди экспертов авторынка сразу возникли споры на тему, не потеряет ли LADA после такого роста цен свои лидирующие позиции на рынке. Ведь уже заявлено, что только на первом этапе такого перехода модели АВТОВАЗА будут стоить более 1 млн рублей. Мнения специалистов четко разделились. Одни считают, что это ошибка, за которую «АВТОВАЗ» поплатится своим местом в общероссийском рейтинге и поделится с конкурентами своей долей на рынке. Ведь минимальные цены на те же корейские иномарки начинаются от 870 тысяч рублей. Другие уверены, что это правильный шаг: с усилением внедорожного сектора в модельном ряду LADA, с внедрением современных опций, созданных в помощь водителю, продукты АВТОВАЗа смогут легко перешагнуть в более дорогой сегмент, не потеряв свою привлекательность в глазах клиентов. Однако здесь стоит помнить, что вслед за ценой автомобиля производители часто меняют цены и на их обслуживание. Совсем недавно, в июне, АВТОВАЗ тоже изменил регламент ТО и повысил цены на техническое обслуживание автомобилей LADA. Пока ничего критичного не случилось: рост цен на услуги сервиса и запчасти – идут в рамках современного тренда по всему авторынку. Вопрос только в том, как это отразится на стоимости владения «ладами»? Эпилог Итак, «АВТОВАЗу» 55 лет. Как видим, впереди у юбиляра, и главное – в сегодняшнем дне – стоят вполне конкретные и непростые задачи. Причем все это происходит в мире, который меняется стремительно, буквально на глазах. Опыт прошедших лет здесь не поможет, сегодня больше важна гибкость, революционные идеи, технологический прорыв. Поэтому желаем АВТОВАЗу, чтобы все это ему сопутствовало! И чтобы все и всегда у него было отлично! С юбилеем!