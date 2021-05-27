АВТОВАЗ рассказал о перспективах модели LADA Vesta

АВТОВАЗ в перспективе откажется от собственной платформы LADA B/C, на которой построена флагманская модель LADA Vesta. Как пояснили на АВТОВАЗе, LADA B/C не может обеспечить модульного подхода, позволяющего создавать на ней легковые автомобили и кроссоверы разных классов. К тому же она не обладает электронной архитектурой, необходимой для внедрения элементов телематики и современных систем активной безопасности и контроля, пишет «Российская газета».

«Доработка платформы LADA B/C до современных стандартов заняла бы несколько лет и потребовала бы глобальных инвестиций, значительно превышающих затраты на переход на иностранную современную платформу. Текущее состояние российского автомобильного рынка и прогнозы его развития делают этот проект неэффективным ввиду отсутствия эффекта масштабирования даже в среднесрочной перспективе», – констатируют на АВТОВАЗе.

Между тем, в настоящее время АВТОВАЗ ведет активную работу над рестайлингом автомобилей флагманского семейства LADA Vesta. Запуск серийного производства новинки состоится не ранее 2022 года, более точные сроки пока не определены. Напомним, завод «ЛАДА Ижевск» производит седан LADA Vesta, универсал LADA Vesta SW и их кросс-версии LADA Vesta Cross и LADA Vesta SW Cross.

По итогам четырех месяцев 2021 года реализация семейства LADA Vesta на российском рынке составила 35049 машин, что на 18% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате модель занимает вторую строчку в рейтинге самых продаваемых автомобилей LADA в России (после LADA Granta).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе 2021 года Группа Renault в рамках нового стратегического плана «Ренолюция» (Renaulution) создала новое бизнес-подразделение Dacia-LADA, что укрепит производственные синергии между брендами за счет использования высококонкурентной по стоимости и гибкой платформы CMF-B в сочетании с самым высоким коэффициентом локализации. АВТОВАЗ и Dacia останутся отдельными компаниями со своей собственной историей и стратегией, которые вместе будут выпускать ежегодно более 1 млн автомобилей на базе CMF-B, перейдя с 4 платформ на одну и сократив количество типов кузовов с 18 до 11.

К 2025 году АВТОВАЗ выведет на рынок четыре новых модели LADA, которые будут базироваться на платформе CMF-B. Так, на 2023 год запланирован выход двух моделей В-класса: по неофициальным данным, речь идет о новом поколении LADA Granta в кузовах «седан» и «универсал». В 2024 году появится новое поколение внедорожника Niva, который получит две версии – с компактной и удлиненной колесной базой. Новая Niva будет поставляться на экспорт и появится, в частности, на рынках стран Европы и Латинской Америки. А в 2025 году в модельном ряду LADA появится новый автомобиль сегмента С-SUV.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: АВТОВАЗ