АВТОВАЗ в 2020 году получил 742 млн рублей чистой прибыли по РСБУ

АО «АВТОВАЗ» второй год подряд заканчивает с прибылью по РСБУ: по итогам 2020 года она составила 741,656 млн рублей против 385,457 млн рублей годом ранее, следует из отчетности компании. Годовая выручка предприятия упала на 12,1% и составила 256,851 млрд рублей, сообщает агентство «Интерфакс».

Себестоимость продаж снизилась на 13,2% до 235,856 млрд рублей. Валовая прибыль составила 20,995 млрд рублей против 20,437 млрд рублей в 2019 году. Коммерческие расходы компании сократились до 8,1 млрд рублей (-20,4%), управленческие расходы составили 6,146 млрд рублей против 6,147 млрд рублей годом ранее. Прибыль от продаж выросла на 63,9% до 6,748 млрд рублей.

Краткосрочные обязательства АВТОВАЗа выросли на 63,4% до 86,088 млрд рублей. В частности, показатель краткосрочных заемных средств вырос на 75,1% до 8,536 млрд рублей, кредиторская задолженность выросла на 72,8% до 71,416 млрд рублей. Долгосрочные обязательства компании увеличились на 46,3% и составили 119,044 млрд рублей. Штатная численность сотрудников АВТОВАЗа в 2020 году продолжила сокращаться восьмой год подряд: она снизилась на 6% до 34198 человек.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ по итогам 2020 года реализовал в России 343512 автомобилей LADA – это на 5% меньше, чем годом ранее. В результате рыночная доля марки LADA достигла 21,5%, что стало рекордным показателем для АВТОВАЗа за последние 9 лет. Кроме того, АВТОВАЗ в прошлом году поставил на экспорт более 41 тыс. автомобилей LADA, что на 19% ниже показателя годичной давности.

Стоит отметить, что в начале 2021 года АВТОВАЗ представил на российском рынке внедорожник LADA Niva Travel с измененным экстерьером и улучшениями в салоне, а также обновленный универсал LADA Largus. Кроме того, ведется подготовка к производству рестайлинговой LADA Vesta, которая поступит в продажу после 2021 года.

К 2025 году АВТОВАЗ выведет на рынок четыре новых модели LADA, которые будут базироваться на платформе CMF-B. Так, на 2023 год запланирован выход двух моделей В-класса: по неофициальным данным, речь идет о новом поколении LADA Granta в кузовах «седан» и «универсал». В 2024 году появится новое поколение внедорожника Niva, который получит две версии – с компактной и удлиненной колесной базой. А в 2025 году в модельном ряду LADA появится новый автомобиль сегмента С-SUV.

Мы не только регулярно мониторим ситуацию на автомобильном рынке и важные события в автомире, но у нас в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».