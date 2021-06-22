Новые модели Renault будут выпускаться на мощностях АВТОВАЗа

Автомобили Renault на новой платформе CMF-B планируется производить на мощностях АВТОВАЗа. Об этом порталу Autonews.ru сообщил президент АВТОВАЗа и генеральный директор по операциям Renault в России и СНГ Николя Мор.

Напомним, до 2025 года компания Renault планирует представить на российском рынке четыре новинки, в том числе модели, разработанные на новой платформе CMF-B. Кроме того, Renault планирует выйти в новые сегменты и запустить новую модель C-класса.

Не так давно компания Renault запатентовала в России внешность седана Logan и хэтчбека Sandero третьего поколения, продажи которых должны начаться уже в нынешнем году. Новые Logan и Sandero созданы на платформе платформе CMF-B – упрощенной версии шасси CMF, лежащего в основе нового Renault Clio, Captur и других моделей для ЕвроСоюза. В скором времени эта архитектура ляжет в основу всех новых автомобилей марок Dacia и LADA.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе 2021 года Группа Renault в рамках нового стратегического плана «Ренолюция» (Renaulution) создала новое бизнес-подразделение Dacia-LADA, что укрепит производственные синергии между брендами за счет использования высококонкурентной по стоимости и гибкой платформы CMF-B в сочетании с самым высоким коэффициентом локализации. АВТОВАЗ и Dacia останутся отдельными компаниями со своей собственной историей и стратегией, которые вместе будут выпускать ежегодно более 1 млн автомобилей на базе CMF-B, перейдя с 4 платформ на одну и сократив количество типов кузовов с 18 до 11.

К 2025 году АВТОВАЗ выведет на рынок четыре новых модели LADA, которые будут базироваться на платформе CMF-B. Так, на 2023 год запланирован выход двух моделей В-класса, а в 2024 году появится новое поколение внедорожника Niva, который получит две версии – с компактной и удлиненной колесной базой. Новая Niva будет поставляться на экспорт и появится, в частности, на рынках стран Европы и Латинской Америки. Кроме того, в 2025 году в модельном ряду LADA появится новый автомобиль сегмента С-SUV.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Renault